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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

تاریخ صدور حکم سرمربی الدحیل مشخص شد

تاریخ صدور حکم سرمربی الدحیل مشخص شد

حکم «کریستوفر گالتیه» سرمربی فرانسوی تیم فوتبال الدحیل به اتهام تبعیض نژادی ۳۰ آذر صادر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطبوعات فرانسه فاش کردند که تاریخ صدور حکم محکومیت کریستوف گالتیه فرانسوی سرمربی تیم الدحیل قطر در پرونده آزار و اذیت و تبعیض نژادی پنجشنبه آینده ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) خواهد بود.

پایگاه خبری «یورو نیوز» اعلام کرده است: دادستان عمومی دادگاه شهر نیس در جریان جلسه استماع سمع که روز جمعه برگزار شد تقاضای یک سال حبس تعلیقی برای گالتیه به همراه ۴۵۰۰۰ یورو جریمه نقدی کرد که حکم نهایی توسط قاضی دادگاه در ۲۱ دسامبر صادر شد.

گالتیه هم در دادگاه شهر نیس اتهام‌ها را رد کرد و گفت علیه بازیکنان سابقش در تیم نیس ‬ مرتکب تبعیض نشده است. قاضی مدارکی را علیه گالتیه قرائت کرد که در یکی از آنها اشاره ‏شده بود که او زمانی که هدایت نیس را بر عهده داشته خواهان بیرون انداختن بازیکنان ‏مسلمان شده است. «تودیبو» در جلسه دادگاه علیه گالتیه شهادت داد و گفت انواع و ‏اقسام توهین‌ها را تنها به خاطر مسلمان بودن از او شنیده است.‏

کد مطلب 5968366

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