جرج بوش در کاخ سفید تنها مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه "ان تی وی" آلمان در تحلیلی به قلم "منفرد بلسکینگ" با اشاره به تحولات اخیر در کاخ سفید و استعفای بسیاری از نزدیکان بوش در عرض یک سال پایان ریاست جمهوری وی نوشت : بسیاری از نزدیکان بوش از آنجایی که بیشتر از هر کسی از وضعیت آینده بوش خبر دارند؛ برای اینکه از عواقب همراهی با وی متضرر نشوند؛ یکی یکی بار خود را بسته و کاخ سفید را ترک می کنند.

وی در ادامه با اشاره به استعفای "ال هوبارد"( al hubbard) مشاور اقتصادی بوش در چند روز اخیر می نویسد : الهوبارد اولین کسی نبود که کاخ سفید را ترک کرد؛"فران تاونسند"(fran townsend ) مشاور امنیتی بوش، "کارل روو"،رئیس امور استراتژیک کاخ سفید،"دن بارتلت" رئیس ارتباطات و" تونی اسنو" سخنگوی مطبوعاتی بوش نیز از جمله نزدیکان بوش در کاخ سفید بودند که به وی پشت کردند و وی را تنها گذاشتند.

به گزارش مهر، "منفرد بلسکینگ" در ادامه با اشاره به چالشهای بوش در مسائل مختلف داخلی و خارجی از جمله جنگ عراق ، جنگ طولانی در افغانستان ، وضعیت نامعلوم دلار، تورم در حال رشد در آمریکا ، افزایش نرخ بیکاری و بدهی های خارجی فراوان دولت بوش خاطر نشان کرد : حقیقتا انسان نمی تواند آینده اش را با مشارکت در این همه بدبختی پر کند.

وی در ادامه به سرنوشت شوم کالین پاول وزیر امور خارجه سابق آمریکا اشاره کرد که در مسئله اثبات سلاحهای کشتار جمعی در عراق تا مرز انکار و حاشا با بوش پیش رفت و حالا به عنوان یک شریک جرم در این پیش بینی نادرست متهم است و دیگر حاضر به همکاری با سیاستهای رفیق دیرینه اش، بوش نیست . این در حالی است که وی می توانست امروز به عنوان یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح باشد.

بلسکینگ در پایان خاطر نشان کرد : قرار است، "کایت هنسی" keit hennssey) )معاون سابق "هوبارد"، به عنوان جانشین وی تعیین شود. وی از سال 2002 در کاخ سفید بوده و مشخص نیست در آینده تا چه حد با سیاستهای بوش همراه باشد.