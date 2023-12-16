شرایط بازدید دایمی از یادمان فاطمی «یاس کبود» خفر فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی عصر شنبه در جریان سفر یک روزه خود به استان فارس در جریان بازدید از یادمان یاس کبود در روستای فتح‌آباد خفر به عنوان بزرگترین یادمان فاطمی کشور گفت: فضاسازی محیطی و طراحی این یادمان که از کوچه باغ‌های روستایی الهام گرفته به گونه‌ای است که ما را به کوچه پس کوچه‌های تاریخ آن دوران می‌برد.

وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور با بیان ویژگی‌های این اثر و مطابق بودن آن با تعاریفی که از میراث فرهنگی ناملموس شده گفت: این میراث‌ها تجربی اما ناملموس و معنوی هستند و از آنجا که این میراث ثمره همت مردم روستای فتح آباد و نوعی رویداد فرهنگی و گنجینه‌ای بشری است به عنوان یک اثر فرهنگی ناملموس ثبت ملی و لوح آن تقدیم مردم روستا و خادمین این یادمان شد.

وی با بیان اینکه پیگیر دائمی کردن این رویداد جهت جذب دائمی گردشگری برای اهالی روستا خواهد شد گفت: بخشی از این کار نیز به همت مردم روستا و کمک به فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها میسر خواهد بود.

وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور در ادامه از دیگر جاذبه‌های گردشگری خفر از جمله نرگس‌زارهای این شهر دیدن کرد و از سرمایه‌گذاران خواست در این بخش نیز ورود کنند.

یادمان یاس کبود خفر به عنوان میراث معنوی ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس نیز با بیان اینکه یادمان یاس کبود خفر برگرفته از سنت دیرینه مردم روستای فتح‌آباد است گفت: برای حفظ این آئین و سنت حسنه و رویداد فرهنگی آن را در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رساندیم.

محمد زاهدی‌نیا مسؤول اجرای این یادمان نیز گفت: نوزدهمین دوره از بزرگترین یادمان یاس کبود کشور با فضاسازی بالغ بر ۲۰ هزار مترمربع با محوریت ولایت و شعار «ولایت، مقاومت، ظهور» در روستای فتح آباد دیار فاطمیون در حال برگزاری است و از ۱۲ آذر تا فردا ۲۶ آذر ماه همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ آماده بازدید همه علاقه‌مندان خواهد بود.