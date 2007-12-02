رایزنی ابومازن با ملک عبدالله درباره آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی، ابومازن در این دیدار، عبدالله بن عبدالعزیز را در جریان نتایج کنفرانس آناپولیس و توافقات خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار داد.

پادشاه عربستان نیز ابراز امیدواری کرد که تلاشهای بین المللی به دستیابی ملت فلسطین به حقوق مشروع خود از جمله تشکیل کشور فلسطین به پایتختی قدس شریف منجر شود.

لازم به ذکر است ابومازن روز گذشته نیز با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر دیدار کرده بود. وی پس از این دیدار گفته بود که هدف اصلی مشارکت در نشست آناپولیس از سرگیری مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل بود که این هدف محقق شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه از تشکیل کمیته هایی از سوی طرفین خبر داد که این کمیته ها مذاکرات خود را درباره مسائل اصلی مورد مناقشه صلح از جمله ترسیم مرزهای نهایی، آوارگان فلسطینی، قدس و شهرکها در تاریخ دوازدهم ماه جاری در شهر قدس آغاز خواهند کرد.

اظهارات ابومازن در حالی مطرح می شود که زمانی که کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس پیشنهاد شد؛ هدف از برگزاری آن تشکیل کشور فلسطین و دستیابی به توافقنامه صلح بود، اما در آستانه برگزاری این کنفرانس و پس از آن گفته شد که هدف از آن آغاز مذاکرات برای دستیابی به صلح بوده است.