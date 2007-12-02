خبرنامه اطلاع رسانی "رایحه مهر" در سمنان منتشر شد

ایرج کارخائی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در این خبرنامه بخشی از عملکرد دولت مهرورز نهم در استان سمنان و گزارشی از اقدامات دستگاه های اجرایی استان سمنان منعکس شده است.

وی این خبرنامه را حاوی گفتگو با استاندار و معاونین استانداری سمنان در خصوص اقدامات دولت نهم و اهم مصوبات سفر مقام معظم رهبری و اهم مصوبات جلسه هیئت دولت در سفر ریاست جمهوری به استان سمنان و گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی استان سمنان دانست.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری سمنان همچنین به راه اندازی وب سایت استانداری سمنان به آدرس www.ostan-sm.ir اشاره کرد و گفت: تلفن گویای 138 استانداری سمنان پل ارتباطی شهروندان استان سمنان با استانداری سمنان است.

کارخائی تصریح کرد: همایش مسئولین روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان، فرمانداریها و شهرداریها، سه شنبه هفته جاری با حضور مدیر کل روابط عمومی وزارت کشور در استانداری سمنان برگزار می شود.

به گفته وی، در این همایش شوراهای هماهنگی روابط عمومی های استان تعیین خواهند شد و مسئولان روابط عمومی های استان می توانند جهت حضور در این شورا کاندیدا شوند.