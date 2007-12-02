تنها پنج اداره لرستان پاسخگوی انتقادات مردم بودند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، سید حسین صابری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان با انتقاد از عدم پاسخ گویی دستگاه های اجرایی استان به انتقادات مردمی اضافه کرد: استانداری در ابتکاری انتقادات مطرح شده در این برنامه را به دستگاه های استان ارجاع داد که تنها پنج اداره پاسخگوی انتقادات شدند در حالیکه باید برای انتقادات مردمی اهمیت قائل شویم و برای رفع مسائل و مشکلات مردم گام برداریم.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات مجلس هشتم به عنوان یکی از رویداد های حساس کشور، گفت: انتخابات یکی از معیارهای مردمی حکومت ماست.

صابری با اشاره به اینکه انتخابات مجلس هشتم بیست و هشتمین انتخابات سراسری درکشور است، اضافه کرد: به طور میانگین سالانه یک انتخابات در کشور برگزار شده و این در حالی است که برخی از کشورهایی که 50 سال پیش انقلاب کرده اند تاکنون موفق به برگزاری یک انتخابات نیز نشده‌اند.

وی تصریح کرد: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، ایران سالانه شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور، حماسی و آگاهانه بوده که میزان مشارکت مردمی نیز در آنها بالای 50 درصد بوده است.

استاندار با اشاره به اینکه انتخابات پرشور با مشارکت بالا دارای دو بازوی اجرا و نظارت صحیح است بر همکاری جدی مسئولان با هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات در لرستان تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به دور جدید سفرهای هیئت دولت خواستار پیگیری مسئولان استان برای تحقق مصوبات سفراول هیئت دولت به لرستان شد.

دکتر صابری افزود: تاکنون از لحاظ تعداد مصوبات و توافقات سفر هیئت دولت به لرستان، بیش از 74 درصد تحقق یافته یا در دست اجراست.

وی با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان و وقوع حوادث غیر مترقبه گفت: در زمان وقوع حوادث قهری باید همه دستگاههای اجرایی در امر امداد و کمک رسانی به موقع در مناطق آسیب دیده آماده باشند.

صابری در ادامه با اشاره به بروز اختلال در آنتن دهی تلفن های همراه در برخی از نقاط استان از مسئولان ذیربط خواست اقدامات لازم را در زمینه شناسایی نقاط کور استان و رفع اختلال‌های موجود انجام دهند.

در پایان این جلسه "مجتبی ملکی" به عنوان مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه، "داریوش محمدی" به عنوان مدیر کل آمار و اطلاعات، "فریدون شیرازی" مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری، "علیرضا صفدری" مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری و سید "محمد صادق موسوی احمدی" به سمت مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری لرستان منصوب شدند.