مسابقات کشتی تیم های ایلام و خوزستان در پلدختر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در پلدختر، در پایان این دوره از مسابقات تیم پلدختر با کسب 46 امتیاز، تیم کشتی خوزستان با کسب 42 امتیاز و تیم ایلام با 38 امتیاز عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در این رقابت‌ها 46 کشتی گیر از استانهای ایلام، خوزستان و لرستان در رده سنی بزرگسالان شرکت داشتند که در پایان امین لرستانی از پلدختر، مهدی هویزی از خوزستان، کیانوش ظریفی پور، میرکاظم فریدونی، محمود و محمد بازوند از پلدختر و عبدالله ملکی از خوزستان عناوین برتر اوزان 55 تا 120 کیلوگرم را از آن خود ساختند.

در این رقابت‌ها که با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به این رشته ورزشی در سالن ورزشی "شهید نعمتی" پلدختر برگزار شد ورزشکاران مستعد پلدختری در گفتگو با خبرنگار مهر از کمبود امکانات ورزشی در شهرستان پلدختر گلایه داشتند و خواستار حمایت و توجه ویژه مسئولین ورزش در این زمینه شدند.