فتاح کمری دیشب در حاشیه جلسه شورای اداره استان در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: هم اکنون پوشش استانی شبکه یک در استان 98 درصد، شبکه دو 92 درصد، شبکه سه 98 درصد، شبکه چهار 90 درصد، شبکه خبر و استانی نیز هر کدام 76 درصد است .

وی تصریح کرد: لرستان تنها در بخش پوشش شبکه چهار سیما پایین تر از میانگین کشوری است.

کمری یادآور شد: در حال حاضر امکان گسترش پوشش شبکه استانی سیمای مرکز لرستان به دلیل اینکه سیگنال رسانی شبکه زمینی بوده بیشتر از 76 درصد میسر نیست.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان با تاکید بر اینکه برای افزایش پوشش باید شبکه استانی ماهواره ای شود اذعان داشت: ماهواره ای شدن شبکه استانی لرستان از مصوبات سفر هیئت دولت بوده که به دلیل مشکل پهنای باند تاکنون محقق نشده است.

وی از حل این مشکل تا پایان امسال خبر داد.

کمری با اشاره به اینکه خرم آباد، بروجرد، سلسله، دلفان، ازنا و الیگودرز تحت پوشش شبکه آموزش قرار دارند گفت: تا پایان امسال شهرستانهای کوهدشت و پلدختر نیز از پوشش شبکه آموزش بهره‌مند می شوند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان به اجرای تعهدات سازمان اشاره کرد و افزود: شبکه سیمای استان سالانه 900 ساعت برنامه تلویزیونی تولید می‌کند .

کمری میانگین برنامه‌های سیمای استان را روزانه 5/7 ساعت اعلام کرد و افزود: از این میزان سه ساعت برنامه تولیدی و مابقی تامینی است .

وی افزود: همچنین این مرکز سالانه سه هزار و 400 ساعت برنامه رادیویی تولید می‌کند.