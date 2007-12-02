18 مرکز توانبخشی در استان سمنان فعالیت می کنند

آزیتا شریعت پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: 15 مرکز توانبخشی در استان سمنان غیر دولتی و سه مرکز به صورت دولتی فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این مراکز هشت انجمن شامل شورای هماهنگی معلولان، انجمن های نابینایان، جسمی و حرکتی و کانون های ناشنوایان در استان سمنان فعال هستند.

شریعت پناهی با اشاره به اینکه شش هزار و 500 معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی استان سمنان هستند، تصریح کرد: کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی و فیزیوتراپی از خدمات ارائه شده توانبخشی به معلولان سازمان بهزیستی استان سمنان است.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان سمنان اعتبارات متمرکز این سازمان را 10 میلیارد و دو میلیون ریال ذکر کرد و اظهار داشت: از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری نیز 20 میلیارد و 400 میلیون ریال به سازمان بهزیستی استان سمنان اختصاص داده شده است.