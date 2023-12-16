مجرم فراری پس از ۸ سال در گنبد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد تاجره اظهار کرد: مأموران انتظامی گنبدکاووس با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه مجرم حرفه‌ای و تحت تعقیب شهرستان شدند.



وی افزود: متهم که مدت ۸ سال به مکانی نا معلوم گریخته بود و محل زندگی خود را مدام تغییر می‌داد با اقدامات هوشمندانه پلیس طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.



جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ۴۴ فقره سرقت، ۱۲ فقره کلاهبرداری از مردم و ۲ مورد جعل اسناد اعتراف کرد.



این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم مورد نظر ۱۱۰ شاکی دارد، گفت: بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد.