نیروهای امدادی تبریز همچنان در آماده باش هستند

امیرکاردوست در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: بلافاصله پس از وقوع زلزله های دیشب کلیه نیروهای امدادی در دستگاههای مختلف از جمله آتش نشانی به حالت آماده باش درآمدند.

وی خاطرنشان کرد: به رغم تکانهای شدید زلزله خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع این پدیده طبیعی از شهرهای تبریز، اهر و بستان آباد گزارش نشد و خوشبختانه تا این لحظه گزارشی در این زمینه نرسیده است.

امیرکاردوست یادآور شد: به دلیل ترافیک شدید و نیز هجوم مردم به خیابانها شمار تصادفات در شب گذشته افزایش یافت که در این زمینه نیز نیروهای مرتبط حضور داشتند.

به دنبال وقوع دو زلزله در تبریز نیروهای امدادی این کلانشهر در حالت آماده باش هستند. دو زلزله شب گذشته تبریز به رغم تکانهای شدید خسارات مالی و جانی نداشت و فقط به دلیل تراکم شبکه باعث بروز اختلالات تلفنی در این کلانشهر شد.