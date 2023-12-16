۱۶ هزار و ۷۲۵ نفر در کهگیویه و بویراحمد حامی ایتام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مبشری بعدازظهر شنبه در نشست شورای اداری کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: این افراد، ماهیانه مبالغی را به حساب فرزندان معنوی خود واریز می‌کنند.

وی بیان داشت: در هشت ماهه سال جاری، چهار هزار و ۴۵۰ مورد ثبت نام حامی در کمیته امداد استان داشتیم که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد رشد داشته است.

مبشری افزود: حامیان ایتام همچنین در هشت ماهه سال جاری، ۳۳ میلیارد تومان به فرزندان معنوی تحت حمایت خود کمک کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه که در حال حاضر هیچ یتیم و فرزند محسنین بدون حامی در استان نداریم، گفت: هشت هزار و۵۰۰ یتیم و فرزند محسنین از حمایت این نهاد در استان بهره‌مند هستند.