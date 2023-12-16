علی زندی فر در گفت وگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های البرز گفت: در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین، محدوده حسین آباد مهرشهر، امامزاده طاهر (ع) و مهرویلا ترافیک نیمه سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین و نیمه سنگین در باند شمالی آزادراه تهران – کرج، حد فاصل گرمدره تا پل کلاک بیان کرد: در محور کرج – چالوس نیز بار ترافیکی سنگینی نداریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با بیان اینکه فعلاً بارشی در این محور گزارش نشده و تردد در جاده عادی و روان است، افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان نیز دارای بار ترافیکی عادی و روان است.