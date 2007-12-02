  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

معاون امور مجلس وزارت بهداشت:

سهم وزارت بهداشت از کسری بودجه 86 مشخص نیست

سهم وزارت بهداشت از کسری بودجه 86 مشخص نیست

معاون امور مجلس وزارت بهداشت، از میزان کسری بودجه امسال این وزارتخانه اظهار بی اطلاعی کرد.

دکتر حسن امین لو، با اعلام این مطلب که کسری بودجه سال 86 در حال تقدیم به مجلس شورای اسلامی است، به خبرنگار مهر گفت: این کسری به صورت کلی ارائه می شود و سهم وزارت بهداشت در آن جداگانه دیده نشده است.

وی تصریح کرد: زمانی از سهم وزارت بهداشت مطلع می شویم که تامین اعتبار کسری بودجه از سوی مجلس صورت گرفته و به دولت اجازه داده شود که این کسری را از محل مصوب تامین کند.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت افزود: در واقع سهم هر یک از دستگاهها از کسری بودجه بر اساس اعلام نیاز آنها پرداخت می شود.

امین لو همچنین در خصوص بودجه سال آینده وزارت بهداشت، اظهار داشت: دولت در حال حاضر مشغول آماده سازی لایحه بودجه 87 و تقدیم آن به مجلس است و در این زمینه نیز بنده اطلاع دقیقی از میزان بودجه وزارت بهداشت ندارم.

کد مطلب 596846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها