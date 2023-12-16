توانمندسازی و اشتغال مددجویان کمیته امداد در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر شنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه با مجتمع اقتصادی کمیته امداد اظهار کرد: امسال در اجرا طرح‌های اشتغال‌زایی جوانان طرح‌های مهمی تدوین و عملیاتی و این مهم کاهش نرخ بیکاری شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان بوشهر در عرصه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: استان بوشهر در بخش‌های مختلف دارای ظرفیت‌های مهم در عرصه سرمایه‌گذاری است.

محمدی‌زاده اضافه کرد: کمیته امداد در رسیدگی به محرومین و نیازمندان جامعه تاکنون نقش مهمی ایفا کرده که در این راستا سرمایه‌گذاری در طرح‌ها سود و درآمد آن به نفع مددجویان برمی‌گردد.

وی هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه را توانمندسازی مددجویان دانست و بیان کرد: ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان زیرپوشش کمیته امداد از اهداف مهم انعقاد تفاهم‌نامه با مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور است.

استاندار بوشهر خودکفایی اقتصادی مددجویان کمیته امداد را از دیگر اهداف این اقدام دانست و گفت: اشتغال‌زایی جوانان و مددجویان از برنامه‌های در اولویت استان است و از همه ظرفیت‌ها در تحقق این مهم استفاده می‌شود.