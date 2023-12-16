  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

استاندار بوشهر خبر داد؛

توانمندسازی و اشتغال مددجویان کمیته امداد در استان بوشهر

توانمندسازی و اشتغال مددجویان کمیته امداد در استان بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر از برنامه‌ریزی و تلاش برای توانمندسازی و اشتغال مددجویان کمیته امداد در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر شنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه با مجتمع اقتصادی کمیته امداد اظهار کرد: امسال در اجرا طرح‌های اشتغال‌زایی جوانان طرح‌های مهمی تدوین و عملیاتی و این مهم کاهش نرخ بیکاری شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان بوشهر در عرصه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیان کرد: استان بوشهر در بخش‌های مختلف دارای ظرفیت‌های مهم در عرصه سرمایه‌گذاری است.

محمدی‌زاده اضافه کرد: کمیته امداد در رسیدگی به محرومین و نیازمندان جامعه تاکنون نقش مهمی ایفا کرده که در این راستا سرمایه‌گذاری در طرح‌ها سود و درآمد آن به نفع مددجویان برمی‌گردد.

وی هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه را توانمندسازی مددجویان دانست و بیان کرد: ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان زیرپوشش کمیته امداد از اهداف مهم انعقاد تفاهم‌نامه با مجتمع اقتصادی کمیته امداد کشور است.

استاندار بوشهر خودکفایی اقتصادی مددجویان کمیته امداد را از دیگر اهداف این اقدام دانست و گفت: اشتغال‌زایی جوانان و مددجویان از برنامه‌های در اولویت استان است و از همه ظرفیت‌ها در تحقق این مهم استفاده می‌شود.

کد مطلب 5968463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها