۴ هزار نظامی فرانسوی در جنگ علیه غزه مشارکت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «توماس بورتس» نماینده پارلمان فرانسه امروز شنبه اذعان کرد که بیش از ۴ هزار فرانسوی دو تابعیتی در ارتش اشغالگران قدس در جنگ علیه مردم مظلوم غزه شرکت دارند.

به گزارش شبکه الجزیره، این نماینده پارلمان فرانسه از وزیر دادگستری کشورش خواست تا مقدمات محاکمه فرانسوی‌های نظامی دو تابعیتی را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه فراهم کند.

وی از دولت فرانسه نیز درخواست کرد تا با قاطعیت تمام مشارکت فرانسوی‌های دو تابعیتی در جنگ غزه و ارتکاب جنایات جنگی از سوی آنها را محکوم کند.

این در حالیست که وزرای خارجه ۳ کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان پیشتر با ارسال نامه‌ای به «جوزف بورل» مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌هایی علیه مقاومت فلسطین حماس و حامیان آن شدند!

خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود در نسخه‌ای از این نامه که به دست این رسانه رسیده، آمده بود: این اقدامات نشان دهنده تعهد قوی اروپا برای مبارزه با زیرساخت ها و حمایت‌ های مالی حماس و در عین حال تلاش در جهت به انزوا کشاندن حماس در سطح بین‌ المللی است! ما از پیشنهاد ایجاد یک نظام تحریمی علیه حماس و حامیان آن کاملاً حمایت می‌ کنیم!