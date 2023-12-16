شمار کاربران فضای مجازی از جمعیت مازندران بیشتر است

سینا قربانی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: ضریب نفوذ اینترنت در استان ۱۳۷ درصد است و تعداد کاربران فضای مجازی، از جمعیت استان نیز بیشتر هستند.

وی گفت: به منظور آگاهی از وضعیت جامعه در حوزه سواد اطلاعاتی لازم است دو متغیر میزان نفوذ اینترنت در سطح کشور و میزان آگاهی افراد از حوزه سواد فضای مجازی را مورد مطالعه قرار دهیم.

وی افزود: ضریب نفوذ اینترنت یک کشور به نسبت تعداد کاربران فضای مجازی در یک کشور به جمعیت کل آن کشور اتلاق می‌گردد و این ضریب به صورت میانگین در کشورهای جهان ۶۴/۵ درصد و در کشورهای پیشروی حوزه فضای مجازی حدود ۹۲/۷ درصد است.

فربانی اظهار کرد: ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ درصد و در حدود ۱۳۴ درصد است و چنین آماری به این معناست که در حال حاضر تعداد کاربران فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران، حتی بیشتر از جمعیت افراد کشور است.

وی با اشاره بر اینکه در چنین شرایطی این پرسش مهم به وجود می‌آید که آیا شهروندان به اندازه کافی نسبت به این فضا، فرصت‌ها و تهدیدات فضای مجازی آگاهی دارند یا خیر، اظهار داشت: برای پاسخ به این سوال، می‌توان معیار شکاف دیجیتالی را به عنوان نمادی از فقر آگاهی در حوزه سواد اطلاعاتی در نظرگرفت که در همین رابطه مطالعات انجام شده توسط برخی از بنیادها نشان می‌دهد، میانگین امتیاز شکاف دیجیتالی در کشورهای جهان حدود ۴/۸ و در کشورهای پیشرو این آمار تقریباً ۷/۲ است و در ایران این امتیاز حدود ۴/۴ از ۱۰ امتیاز است.

قربانی، تصریح کرد: با مقایسه این اعداد در کنار آمار ضریب نفوذ اینترنت، درمیابیم که میزان آگاهی از این حوزه در کشور ما شرایط مناسبی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه شکاف دیجیتالی در کشور ما در کنار آمار بالای ضریب نفوذ اینترنت نشان دهنده میزان اهمیت افزایش سواد در حوزه فضای مجازی است، افزود: همه این آمارها بیانگر لزوم انجام اقدامات منسجم و عاجل در زمینه افزایش سطح سواد اطلاعاتی شهروندان است، زیرا کم‌انگاری، سهل‌انگاری و نادیده انگاری به این بخش موجبات ظهور و بروز تهدیدات اجتماعی، سیاسی و امنیتی را فراهم خواهد. کرد.