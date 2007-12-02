انتخابات روسیه ؛ پیش درآمد حضور دوباره پوتین در کرملین

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر چه انتخابات پارلمانی روسیه امروز رسما آغاز شد،اما این رویداد مهم از روز گذشته در برخی مناطق روسیه آغاز شده است که علت آن به پهناور بودن این کشور بر می گردد.



مراکز رای گیری در روسیه از ساعت هشت به وقت محلی در مناطق مختلف این کشور به روی واجدان شرایط دادن رای باز شد.

بر اساس آخرین گزارشها، 11 حزب سیاسی در انتخابات امروز برای کسب 450 کرسی دوما با هم به رقابت می پردازند که البته مهمترین حزب، "حزب روسیه متحد" به رهبری ولادیمیر پوتین،رئیس جمهوری کنونی است که بر اساس نظرسنجی ها، محبوب سیاستمدار درنزد روسها به شمار می رود و همین فاکتور مهم، شانس پیروزی حزب متبوع وی را در انتخابات امروز افزایش می دهد.



اگر حزب روسیه متحد، اکثریت کرسیهای پارلمان را به دست آورد؛ پوتین به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود؛دلیل آن مشخص است، پوتین به سبب آنکه دو بار پیاپی در کرملین حضور داشته است؛ بر اساس قانون اساسی روسیه برای سومین بار پیاپی نمی تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.



بر اساس نظرسنجی ها، حزب "روسیه متحد" حزب تحت رهبری پوتین، در انتخابات پارلمانی 60 درصد از آرا را تصاحب خواهد کرد و بر همین اساس پوتین بعد از کنار رفتن از پست ریاست جمهوری در ماه مارس آینده به عنوان نخست وزیر روسیه مشغول به کار می شود تا پس از آن بار دیگر به کرملین بازگردد.

مردم روسیه به سبب عملکرد خوب پوتین حتی حاضرند قانون اساسی روسیه برای سومین حضور پیاپی پوتین در کرملین تغییر یابد.



نظرسنجی های جدید نشان داد که احزاب طرفدارغرب و مخالف پوتین، شانسی برای پیروزی ندارند.



حزب روسیه متحد این انتخابات را به عنوان یک همه پرسی برای ادامه حضور پوتین در صحنه سیاسی قلمداد می کند

رئیس جمهوری روسیه هشتم آذر در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور از مردم روسیه خواست به حزب وی در انتخابات رأی دهند و هشدار داد رأی به لیبرالهای مخالف وی، روسیه را به دوران حقارت و وابستگی عقب می برد.





"ولادیمیر پوتین" در نطقی تلویزیونی خطاب به مردم روسیه گفت : من از شما می خواهم که به (حزب) روسیه متحد رأی دهید. نتیجه انتخابات دوما بدون تردید روند انتخاب رئیس جمهور جدید روسیه را تعیین خواهد کرد.

پوتین که خود سرلیست فهرست نامزدهای حزب روسیه متحد است، گفته پیروزی قاطع حزبش در انتخابات روز یکشنبه به وی این امکان را خواهد داد که به ایفای نقش در صحنه سیاسی روسیه ادامه دهد.

وی در این نطق تلویزیونی کوتاه همچنین هشدار داد که رأی مردم به مخالفان سیاسی اش، روسیه را به دوره تحقیر، وابستگی و فروپاشی عقب خواهد برد.

پوتین گفت : ما نباد اجازه دهیم افرادی به قدرت برسند که سعی داشتند بر کشور حکومت کنند و اکنون می خواهند برنامه های توسعه روسیه را تغییر دهند و مختل کنند، سیاستهای مورد حمایت مردم را تغییر دهند و کشور را به دوران حقارت، وابستگی و فروپاشی ببرند.

این درحالی است که مخالفان پوتین طی چند روز اخیر می گفتند حزب روسیه متحد برای پیروزی قاطع در انتخابات به تاکتیکهای خشونت طلبانه متوسل شده است.

روسیه واحد، حزب پوتین

پوتین گفته است که حزب "روسیه واحد" درصدد کسب اکثریت کرسی ها در مجلس آتی است .



رئیس جمهوری روسیه علت قرار گرفتن خود در راس لیست انتخاباتی حزب "روسیه واحد" را تلاش جدی برای پیروزی در انتخابات 2 دسامبر مجلس دوما توصیف کرد.



ولادیمیر پوتین گفت که درصدد است تا در راس فهرست حزب "روسیه واحد" قرار گیرد تا مردم را برای رای دادن به این حزب متقاعد کند و به تشکیل اکثریتی در مجلس کمک نماید که بتواند دست به دست با دولت مانند یک تیم کار کند.

به اعتقاد وی اگر چنین یکپارچگی میان قوه مقننه و قوه مجریه تامین شود فرصت برای اجرای برنامه هایی که وجود دارد مهیا خواهد شد.

پوتین همچنین گفت که پیروزی در انتخابات به وی این "حق اخلاقی" را برای تاثیر گذاری در سیاست روسیه پس از خروج از کرملین می دهد



حمایت گورباچف از پوتین



آخرین رئیس جمهوری شوروی سابق حمایت خود را از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد.



به گزارش مهر،میخائیل گورباچف ضمن اعلام حمایت از پوتین، در عین حال نارضایتی خود را از قرار گرفتن وی در راس فهرست انتخاباتی حزب حاکم یعنی "حزب روسیه واحد" برای انتخابات پارلمانی 2 دسامبر روسیه اعلام کرد.

وی گفت : روسیه تحت مدیریت و ریاست تقریباً 8 ساله پوتین، پیشرفت مهمی را به سمت رونق اقتصادی و ثبات داشته و من طرفدار پوتین هستم و فکر می کنم که وی خدمات بزرگی برای روسیه انجام داده است.

گورباچف درعین حال از دولت انتقاد کرد و تصمیم مقامهای دولتی را برای بازداشت "گری کاسپارف" ناراضی معروف این کشور، به باد انتقاد گرفت و آن را اقدامی نادرست خواند..



انتخابات روسیه و دخالتهای غرب



ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آمریکا را متهم به دخالت در این انتخابات کرد که به گفته تحلیلگران،همین مسئله روابط دو کشور را بیش از پیش دچار تنش می کند.



ولادیمیر پوتین ضمن متهم کردن آمریکا به دخالت در انتخابات روسیه، واشنگتن را عامل انصراف "سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا" ( OSCE ) جهت اعزام ناظر انتخاباتی به روسیه معرفی کرد.

قرار بود دفتر اروپایی "مؤسسات دموکراتیک حقوق بشر" (ODIHR) وابسته به سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا ناظرانی را برای انتخابات روسیه به این کشور اعزام کند، اما پس از مدتی این سازمان از اعزام این ناظران منصرف شد که این اقدام با واکنشهایی از سوی روسیه رو به رو شد و مقامهای این کشور، آمریکا را عامل اقدام این سازمان اروپایی معرفی کردند.

وزارت امور خارجه روسیه نیز اظهارات اخیر نیکلاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا درباره انتخابات روسیه و درخواست وی برای نظارت بین المللی بر آن را گستاخانه و بی ادبانه توصیف کرد.



برنز اخیرا در سفری به وین که با هدف شرکت در نشست گروه 1+5 درباره ایران صورت گرفت؛ مسکو را به مانع تراشی بر سر راه فعالیت ناظران بین المللی برای نظارت برانتخابات دوم دسامبر(11 آذر) مجلس دومای این کشور متهم کرده بود.

دخالت آمریکا درعدم حضور ناظران این نهاد اروپایی در انتخابات روسیه که پیشتر از سوی دیگر مسئولان این کشور نیز بر آن اشاره شده بود موضوعی است که تحلیلگران آن را در راستای کاهش مشروعیت این انتخابات ارزیابی می کنند.

روسیه اعلام کرده است که پس از انصراف این سازمان از اعزام ناظر، سهمیه ناظران آن را به دو سازمان مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) مجمع پارلمانی وابسته به OSCE و مجمع درون پارلمانی کشورهای مشترک المنافع اختصاص داده است.

پوتینیسم ؛ صادرات آینده روسیه



یک روزنامه انگلیسی درباره انتخابات روسیه و همچنین موقعیت ولادیمیر پوتین در میان مردم این کشور نوشته بود : بدون شک دیپلماسی مورد نظر پوتین در حال شناخته شدن در جهان است و پوتینیسم، صادرات آینده مسکو به سایر نقاط جهان خواهد بود.



به گزارش مهر، روزنامه گاردین در ادامه مطلب خود نوشت : انتخابات پارلمانی روسیه در تاریخ 2 دسامبر (11 آذر) برگزار می شود و این انتخابات آزمونی بزرگ برای سیستم "دموکراسی مدیریت شده" که پوتین از پیشگامان آن به شمار می رود، خواهد بود.

به نوشته گاردین، پوتینیسم یا همان دموکراسی مدیریت شده، در حال شناخته شدن در جهان است؛ این ایده بیانگر کنترل مرکزی بر روی تمام سطوح قدرت بوده و بی شباهت به "ایسمهای" قبلی که در اتحاد جماهیر شوروی شاهد آن بودیم، نیست.