همسایه ما نسبت به کنترل مرز دقت بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر امروز شنبه در بدو ورود به فرودگاه کنارک در جمع خبرنگاران، افزود: گروهک‌های تروریستی که بدنبال برهم زدن آرامش، امنیت و وحدت مردم سیستان و بلوچستان هستند، از سوی رژیم صهیونیستی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه علت حضور در سیستان وبلوچستان، بیان کرد: سفر به این خطه به دلیل بررسی حادثه‌ای که بامداد جمعه در راسک اتفاق افتاده انجام شده، پس از حضور صبح امروز در زاهدان و شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای انتظامی، اکنون به جنوب استان سیستان و بلوچستان آمده‌ایم تا با حضور در راسک، ابعاد موضوع حمله تروریستی به مقر انتظامی این شهرستان را مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم نیز در دستور کار قرار گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه گروهک‌های تروریستی، حمایت شده رژیم صهیونیستی هستند، تصریح کرد: انتظار ما این است همسایه ما نیز نسبت به کنترل مرز دقت بیشتری داشته باشد چرا که روشن شده گروهک‌های تروریستی از آن طرف مرز وارد ایران می‌شوند.