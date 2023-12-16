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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۶

وزیر کشور:

همسایه ما نسبت به کنترل مرز دقت بیشتری داشته باشد

همسایه ما نسبت به کنترل مرز دقت بیشتری داشته باشد

کنارک- وزیر کشور گفت: انتظار است همسایه ما نیز نسبت به کنترل مرز دقت بیشتری داشته باشد چرا که روشن شده گروهک‌های تروریستی از آن طرف مرز وارد ایران می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی عصر امروز شنبه در بدو ورود به فرودگاه کنارک در جمع خبرنگاران، افزود: گروهک‌های تروریستی که بدنبال برهم زدن آرامش، امنیت و وحدت مردم سیستان و بلوچستان هستند، از سوی رژیم صهیونیستی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه علت حضور در سیستان وبلوچستان، بیان کرد: سفر به این خطه به دلیل بررسی حادثه‌ای که بامداد جمعه در راسک اتفاق افتاده انجام شده، پس از حضور صبح امروز در زاهدان و شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای انتظامی، اکنون به جنوب استان سیستان و بلوچستان آمده‌ایم تا با حضور در راسک، ابعاد موضوع حمله تروریستی به مقر انتظامی این شهرستان را مورد بررسی قرار داده و اقدامات لازم نیز در دستور کار قرار گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه گروهک‌های تروریستی، حمایت شده رژیم صهیونیستی هستند، تصریح کرد: انتظار ما این است همسایه ما نیز نسبت به کنترل مرز دقت بیشتری داشته باشد چرا که روشن شده گروهک‌های تروریستی از آن طرف مرز وارد ایران می‌شوند.

کد مطلب 5968484

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