جلیلی در گفتگو با مهر: تولید فیلم جلال منوط به تائید تلویزیون است

این فیلمساز درباره روند آماده‌سازی پروژه جلال آل احمد به خبرنگار مهر گفت: "خلاصه فیلمنامه جلال را به مسئولین صدا و سیما ارائه کرده‌ام، اما آنها خواستار فیلمنامه کامل هستند. قصد دارم پس از تائید مسئولین فیلمنامه را به سیمین دانشور ارائه کنم تا ایشان نیز نظر خود را به من اعلام کند."

وی درباره اکران فیلم "حافظ" در سینماهای تهران هم گفت: "فیلم را برای دریافت پروانه نمایش ارائه داده‌ام، اما هنوز مجوز اکران آن صادر نشده است. قرار بود این فیلم در فرهنگستان هنر در قالب برنامه مرور آثار به نمایش درآید که به دلیل نداشتن مجوز فعلا این امر میسر نیست. به همین دلیل این برنامه به تعویق افتاد."

"حافظ" داستان یک حافظ قرآن است که شخصیت بیرونی و درونی او در فیلم مورد بررسی قرار می‌گیرد و به صورت نمادین به اندیشه‌ها و افکار حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایران پرداخته می‌شود. بخش‌هایی از این فیلم در چابهار و بخش‌های دیگر آن در ساوه فیلمبرداری شده است.

در "حافظ" آهو خردمند، میکائیل شهرستانی، حسین فیلی، مهدی نگهبان، مهدی مرادی، نوید رئیسی، یاسین خوشامدزهی، حمید هدایتی راد، عبدالحی شماسی و یک ژاپنی به نام کومیکو آسو در نقش نبات جلو دوربین رفته‌اند. جلیلی فیلم سینمایی "گل یا پوچ" را هم آماده اکران دارد که این فیلم چندی پیش در حوزه هنری استان تهران نقد و بررسی شد.