به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ محمد قنبری در قرارگاه مبارزه با سرقت استان کرمانشاه که در سالن جلسات دفتر فرماندهی برگزار شد، اظهار کرد: هر جرمی بنا بر موقعیت و نوع خود برای همه آحاد جامعه آزاردهنده و باعث وارد آوردن لطمات روحی به افراد میشود اما در این میان برخی جرایم خشن و پدیدهای مانند سرقت، لطمات روحی را در افراد تشدید میکند.
وی ادامه داد: جرایم خشن از جمله موضوعاتی است که اگر در جامعه تکرار شود باعث دلسردی و بی اعتمادی مردم شده و تلاش شبانه روزی همکاران در مجموعههای مختلف انتظامی و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی کشور را خدشه دار میکند.
رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: پدیده سرقت نیز دیگر موضوعی است که هم لطمات روحی به فرد مالباخته و اطرافیانش وارد میکند و هم احساس امنیت را از وی میگیرد، بنابراین پلیس آگاهی با احصای این مورد، مقابله با این جرایم را در اولویتهای کاری سه ماهه پایانی سال خود قرار داده است.
سردار قنبری کشف جرایم خشن در سریعترین زمان ممکن و برخورد قاطعانه با مسببان این نوع جرایم را مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی جرمی خشن در سریعترین زمان ممکن کشف و عاملان آن دستگیر و به سزای عمل خود برسند همین اقدام میتواند نقش بازدارنده و پیشگیرانه برای ارتکاب مجدد آن داشته باشد.
وی تصریح کرد: در حوزه سرقت نیز باید اذعان کرد معتادان متجاهر نقش غیرقابل انکاری در ارتکاب آنها دارند و از همین رو برخورد با این افراد و جمع آوری و تحویل آنها به کمپهای ترک اعتیاد سرعت بیشتری خواهد گرفت.
رئیس پلیس آگاهی فراجا همچنین با اشاره به وجود برخی محدودیتها برای نگهداری معتادان متجاهر در کمپهای ترک اعتیاد، گفت: اولویت جمع آوری و تحویل به این کمپها با افرادی است که سابقه سرقت دارند و چنانچه دست از سرقت برای تأمین مواد مصرفی خود برندارند برخوردهای سختتری با آنها صورت خواهد گرفت.
سردار قنبری در ادامه از تقویت گشتهای انتظامی در سطح کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم خشن و سرقت نیز خبر داد و گفت: در کنار این گشتها، نیروهای یگان ویژه نیز به کمک آمدهاند تا حلقه محاصره افراد مجرم تنگتر از قبل شود.
وی گفت: کنترل هوشمند مجرمان در سه استان کشور آغاز شده و کم کم این برنامه در همه استانها عملیاتی میشود تا مردم بیش از گذشته امنیت موجود را احساس کنند، از سوی دیگر در این طرح افراد مجرم زیر ذرهبین پلیس قرار خواهند گرفت و رفتار و حرکات آنها به صورت مداوم مورد رصد و پایش قرار میگیرد.
این مقام عالیرتبه انتظامی در بخش دیگری از سخنانش امنیت موجود در کرمانشاه را مطلوب و قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: در حالی که اردیبهشت امسال سرقتها در کرمانشاه رشد ۱۳ درصدی را نشان میداد این رقم در روزهای پایانی آذرماه به صفر رسیده تا نشان دهد پدیده سرقت در کرمانشاه تا حد قابل قبولی مهار شده است.
سردار قنبری با بیان اینکه کرمانشاه جزو ۱۰ استان اول کشور در حوزه سرقت نیست، گفت: با اقدامات انجام گرفته و برنامههای خوبی که توسط فرمانده انتظامی استان در حال انجام است میتوان امیدوار بود روند کلی سرقتها تا پایان امسال روند کاهشی به خود بگیرد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشها و زحمات شبانه روزی سردار حاجیان فرمانده و همه کارکنان انتظامی استان، یاد و خاطره شهدای مظلوم انتظامی شهرستان راسک در سیستان و بلوچستان را هم گرامی داشت و گفت: یقیناً عاملان این حادثه دردناک به سزای عمل خود رسیده و پاسخ سختی دریافت خواهند کرد.
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