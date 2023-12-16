محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا (یکشنبه) کمی تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با رشد ابر پیش بینی می‌شود.

وی افزود: به دنبال این شرایط از روز دوشنبه تا پایان هفته عبور امواجی کوتاه از جو منطقه به تناوب سبب افزایش ابر و وزش باد ملایم در استان خواهد شد.

سرپرست سازمان هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: این وضعیت ممکن است در ساعاتی از روزهای سه شنبه و جمعه، بارش‌های پراکنده‌ای نیز عمدتاً برای مناطق کوهستانی به همراه داشته باشد.

زورآوند بیان کرد: همچنین دمای هوا که امروز و فردا به طور نسبی افزایش می‌یابد از روز دوشنبه تا پایان هفته بتدریج کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: طی شبانه روز گذشته کنگاور و سنقر سردترین نقاط استان کرمانشاه بوده‌اند.