به گزارش خبرنگار مهر، روح الله غلامی امروز شنبه در اولین یادواره شهدای حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا افزون بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا فرصتی است تا جوانان با ایثارگری‌های مردمان این سرزمین آشنا شوند.

وی تصریح کرد: رانندگان از جمله افرادی بودند که به فرمان امام راحل لبیک گفتند و با گذشت از جان خود خطر کردند، اما اجازه ندادند لحظه‌ای در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم اختلالی ایجاد شود.

غلامی ادامه داد: در ۲۶ آذر ۱۳۶۲ بنادر رو به تعطیلی بودند که بیش از صد کشتی کالای اصلی و روزمره را به بنادر رسانده بودند و از طرفی جنگنده‌های دشمن آن‌ها را تهدید می‌کرد اما به فرمان تاریخی امام راحل رانندگان از جان گذشته و تخلیه بار از بنادر را شروع کردند.

وی رانندگان را قشری زحمت کش دانست و گفت: رانندگان در زمان جنگ هم از جان وهم از مال خود گذشته بودند و در حال حاضر نیز تمامی دغدغه شأن خدمت رسانی به مردم است.

غلامی با اشاره به زحماتی که رانندگان در فصل برف و باران میکشند گفت: قشر راننده محرومیت و محدودیت نمی‌شناسد و این قشر زحمت‌کش یکی خدمت به مردم و دیگری اطاعت از رهبری را خوب می‌شناسد.