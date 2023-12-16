به گزارش خبرنگار مهر، روح الله غلامی امروز شنبه در اولین یادواره شهدای حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: برگزاری یادوارههای شهدا افزون بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا فرصتی است تا جوانان با ایثارگریهای مردمان این سرزمین آشنا شوند.
وی تصریح کرد: رانندگان از جمله افرادی بودند که به فرمان امام راحل لبیک گفتند و با گذشت از جان خود خطر کردند، اما اجازه ندادند لحظهای در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم اختلالی ایجاد شود.
غلامی ادامه داد: در ۲۶ آذر ۱۳۶۲ بنادر رو به تعطیلی بودند که بیش از صد کشتی کالای اصلی و روزمره را به بنادر رسانده بودند و از طرفی جنگندههای دشمن آنها را تهدید میکرد اما به فرمان تاریخی امام راحل رانندگان از جان گذشته و تخلیه بار از بنادر را شروع کردند.
وی رانندگان را قشری زحمت کش دانست و گفت: رانندگان در زمان جنگ هم از جان وهم از مال خود گذشته بودند و در حال حاضر نیز تمامی دغدغه شأن خدمت رسانی به مردم است.
غلامی با اشاره به زحماتی که رانندگان در فصل برف و باران میکشند گفت: قشر راننده محرومیت و محدودیت نمیشناسد و این قشر زحمتکش یکی خدمت به مردم و دیگری اطاعت از رهبری را خوب میشناسد.
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