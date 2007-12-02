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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۸

عملیات اکتشاف تفضیلی فلزات گرانبها در بیرجند آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مسئول اجرای طرحهای عمرانی سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی از آغاز عملیات اکتشاف تفضیلی فلزات در خراسان جنوبی خبر داد.

محمد هادی اشراقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند از انجام عملیات اکتشافات تفضیلی فلزی در شش شهرستان بیرجند، نهبندان، سرایان، قاین، درمیان و سربیشه طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: مطالعات مقدماتی این طرح از سال 84 و در وسعت 10هزار کیلومتر در هر یک از شهرستان های یاد شده شروع شده است.

وی با اشاره به اخذ پنج تا شش هزار نمونه از هر محدوده شهرستانی گفت: تقریبا همه این شهرستانها از لحاظ پتاسیل های فلزی به طور یکسان هستند.

اشراقی مهم ترین عناصر فلزی این پروژه ها را شناسایی منابع پرپتانسیل مس و آهن عنوان نمود و یادآورشد: در سال جاری محدوده اکتشاف این عناصر در هر شهرستان به حدود 100هکتار کاهش یافته است.

به گفته وی هم اکنون در این مناطق عملیات حفاری و تحت الارضی انجام می شود و در صورت دستیابی به نتایج مطلوب برای هر یک از مناطق شناسنامه صادر خواهد شد.

وی گفت: این پروژه ها پس از آماده شدن برای بهره برداری از طریق مزایده به شرکتهای خصوصی واگذار خواهد شد.

مسئول اجرای طرح های عمرانی سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبی همچنین از اجرای دو پروژه اکتشاف مقدماتی عناصر غیر فلزی و معدنی در شهرستان های فردوس و بیرجند خبر داد و اظهار داشت: خراسان جنوبی به لحاظ پتانسیل های فلزی استانی بسیار مستعد است.

اشراقی همچنین در خصوص شهرستان فردوس تصریح کرد: پس از الحاق این شهرستان به خراسان جنوبی در سال جاری عملیات اکتشاف مقدماتی با هدف شناسایی پتانسیل های معدنی در این شهرستان آغاز شده است.

کد مطلب 596850

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