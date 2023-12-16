۱۱ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آذربایجان غربی کشف شد

سردار محمد احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرزداران این فرماندهی با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی در مسیرهای احتمالی عبور کالای قاچاق توانستند طی چند عملیات دقیق و منسجم، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: مرزبانان مستقر در نوار مرزی استان، توانستند طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۳ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار، ۱۶۵ کیلو گرم چای، ۱۰۵ کیلوگرم قند، یک هزار عدد دارو، ۲۴۰ جفت کفش، ۱۳۰ کیلوگرم فندق، ۴ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت و چند قلم کالای قاچاق دیگر را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به برآورد ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی کشفیات از سوی کارشناسان، خاطرنشان کرد: در این عملیات‌ها ۳ متهم دستگیر و ۳ دستگاه خودرو نیز توقیف که با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرداراحمدی گفت: قاچاق فرآورده‌های غذایی و دارویی علاوه بر صدمات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور، می‌تواند سلامت جامعه را به شدت تهدید کند بنابراین مرزداران استان آذربایجان غربی با عزم جدی و تلاش‌های شبانه‌روزی با هرگونه تجاوز مرزی و قاچاق کالا به صورت قاطع برخورد خواهند کرد.