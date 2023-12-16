چملی گول تکاب به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادقیان بعد از ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: این چمن به صورت جزیرهای متحرک با مساحت ۸۰ مترمربع بر روی دریاچهای کوچک خود نمایی و با وزش باد و جریان هوا و یا تکان خاصی به جهات مختلف تغییر مسیر داده و حرکت میکند و همین امر موجب منحصر بهفرد شدن این جاذبه طبیعی شده است.
وی اضافه کرد: کل مساحت این برکه عجیب و باورنکردنی به وسعت یک هکتار است و در میان درهای عمیق قرار گرفته که نیزار، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبا اطراف آن جلوهای خاص و طبیعی زیبا به آن بخشیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب ادامه داد: چمن بهصورت معلق و شناور در وسط این برکه قرار گرفته و دارای پوشش گیاهی کاملاً مطلوب و مناسب است و حتی در فصل زمستان و سرمای هوا نیز چمن آن سبزی خود را از دست نمیدهد که برشگفتی بازدیدکنندگان از این جاذبه طبیعی افزوده است.
«چملی گول» یا چمن متحرک تکاب در ۱۷ کیلومتری شمال شرقی این شهرستان و در روستای هدف گردشگری «بدرلو» از دهستان افشار بخش مرکزی واقع شده است؛ وجود چمن متحرک، روستای بدرلو را در فصلهای بهار و تابستان به یکی از گردشگرپذیرترین روستاهای آذربایجانغربی تبدیل کردهاست.
مجموعه تخت سلیمان، چمن متحرک «چملیگول»، آبشار دوقلوی «قینرجه»، زندان سلیمان، مجموعه چشمههای آبگرم احمدآباد و قینرجه، کاخها و خانههای اربابی از سایر آثار طبیعی و تاریخی شهرستان تکاب است.
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