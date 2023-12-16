جهاد تبیین باید در اولویت کاری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر ، حمید مردانیان در نخستین یادواره شهدای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: جهاد تبیین امروز یک الویت است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ایم . وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین یک فریضه الهی و فوری است تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری ، لازم است جهاد تبیین درست انجام شود مانند این است که خون شهدا را زنده نگه داشته

مردانیان با توجه به شرایط قبل از انقلاب گفت: بعد از مشروطه در سال ۱۲۸۵ مجالس ملوکانه بود و فقط از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مقداری آزادی‌های نسبی بود، اما از بعد از انقلاب تا اسفند امسال، انتخابات رأی واقعی مردم بوده است، برگزار شد.

وی گفت: در جمهوری اسلامی مردم هم از آزادی بیان برخوردار هستند و در هر دولتی مردم به نماینده خود رأی دادند.

مردانیان با اشاره به جدایی بحرین از ایران گفت :۲۳ مرداد سالروز جدایی بحرین از ایران است، ۵۲ سال پیش در چنین روزی ایران با اشتباهات مکرر و خیانت پهلوی‌ها از سرزمین مادری جدا شد.

وی اذعان داشت: بحرین از بخش‌های مهم سرزمینی ما در جنوب خلیج فارس بود که به دلیل ضعف پهلوی از ایران جدا شد و این افتخار را در جمهوری اسلامی داشته ایم که یک وجب از خاک کشور به اجنبی داده نشد.

مردانیان ادامه داد: محمدرضا پهلوی بیانیه تبریک برای امیر بحرین فرستاد و از ۱۹۱ نماینده حاضر در مجلس وقت ۱۹۰ نفر به وطن‌فروشی و خفت رأی می‌دهند، اما اکنون ۴۵ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و ۲۳۰ هزار شهید برای انقلاب و نظام اهدا شد، اما حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی واگذار نشده است.

وی به یکی دیگر از خیانت‌های پهلوی اشاره کرد و گفت: خیلی‌ها نمی‌دانند که آرارات کوچک تا ۹۰ سال پیش جز خاک ایران بود و رضاخان آن را به دلیل بی لیاقتی از دست داد.