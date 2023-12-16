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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۵

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران:

جهاد تبیین باید در اولویت کاری قرار گیرد

جهاد تبیین باید در اولویت کاری قرار گیرد

شهرکرد-مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران گفت: جهاد تبیین یک فریضه الهی است و باید در اولیت کاری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مردانیان در نخستین یادواره شهدای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری گفت: جهاد تبیین امروز یک الویت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه جهاد تبیین یک فریضه الهی و فوری است تصریح کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، لازم است جهاد تبیین درست انجام شود مانند این است که خون شهدا را زنده نگه داشته ایم.
مردانیان با توجه به شرایط قبل از انقلاب گفت: بعد از مشروطه در سال ۱۲۸۵ مجالس ملوکانه بود و فقط از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مقداری آزادی‌های نسبی بود، اما از بعد از انقلاب تا اسفند امسال، انتخابات رأی واقعی مردم بوده است، برگزار شد.
وی گفت: در جمهوری اسلامی مردم هم از آزادی بیان برخوردار هستند و در هر دولتی مردم به نماینده خود رأی دادند.
مردانیان با اشاره به جدایی بحرین از ایران گفت :۲۳ مرداد سالروز جدایی بحرین از ایران است، ۵۲ سال پیش در چنین روزی ایران با اشتباهات مکرر و خیانت پهلوی‌ها از سرزمین مادری جدا شد.
وی اذعان داشت: بحرین از بخش‌های مهم سرزمینی ما در جنوب خلیج فارس بود که به دلیل ضعف پهلوی از ایران جدا شد و این افتخار را در جمهوری اسلامی داشته ایم که یک وجب از خاک کشور به اجنبی داده نشد.
مردانیان ادامه داد: محمدرضا پهلوی بیانیه تبریک برای امیر بحرین فرستاد و از ۱۹۱ نماینده حاضر در مجلس وقت ۱۹۰ نفر به وطن‌فروشی و خفت رأی می‌دهند، اما اکنون ۴۵ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد و ۲۳۰ هزار شهید برای انقلاب و نظام اهدا شد، اما حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی واگذار نشده است.
وی به یکی دیگر از خیانت‌های پهلوی اشاره کرد و گفت: خیلی‌ها نمی‌دانند که آرارات کوچک تا ۹۰ سال پیش جز خاک ایران بود و رضاخان آن را به دلیل بی لیاقتی از دست داد.
مردانیان به قدرت ایران در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی ایران به ایران قدرتمند تبدیل شده است و این به برکات رهبری امام راحل، امام خامنه ای و شهدایی که جان خود را فدای ایران کردند، می‌باشد.
کد مطلب 5968524

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