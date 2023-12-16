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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۱۴

اصلاح هندسی دوربرگردان خیابان شهید رضانژاد تبریز به اتمام رسید

اصلاح هندسی دوربرگردان خیابان شهید رضانژاد تبریز به اتمام رسید

تبریز- مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز از اتمام اصلاح هندسی شبکه پیرامونی دوربرگردان خیابان شهید رضانژاد این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداله پور با اعلام این خبر اظهار کرد: با اجرای این طرح انتظار می‌رود ضمن روانسازی ترافیک در محدوده ضلع جنوبی خیابان علامه طباطبایی (چایکنار) ظرفیت شبکه معابر پیرامونی نیز مورد بهره برداری متناسب قرار گرفته و توزیع متوازن بار ترافیکی در معابر مذکور باعث روان سازی یکی از گره‌های اصلی ترافیکی شهر شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل نقل در خصوص اولویت بخشیدن به حل گره‌های ترافیکی شهر و آغاز مطالعات ترافیکی مرتبط، با همکاری و هماهنگی این سازمان با شهرداری منطقه ۸ تبریز، طرح مصوب دسترسی دوربرگردان شهیدرضانژاد و اصلاح شبکه معابر پیرامونی توسط معاونت حمل ونقل شهرداری منطقه ۸ و با هماهنگی پلیس راهور اجرا شد.

کد مطلب 5968525

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    نظرات

    • رضا US ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      1 0
      پاسخ
      با این طرح ترافیک تقاطع رضا نژاد اصلاح نمیشود

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