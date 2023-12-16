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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲

امام جمعه موقت تهران:

پرچم قیام نهضت فاطمی (س) اکنون به ملت ایران رسیده است

پرچم قیام نهضت فاطمی (س) اکنون به ملت ایران رسیده است

مشهد- امام جمعه موقت تهران گفت: پرچم قیام نهضت فاطمی (س) اکنون به دست ملت ایران رسیده است و این نهضت در مقاطع مختلف از انقلاب اسلامی در برابر فتنه‌ها محافظت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در آئین وداع با پیکر مطهر ۱۲ شهید گمنام در رواق امام خمینی (ره) حرم رضوی اظهار کرد: به برکت قیام حضرت فاطمه (س) در دفاع حریم امامت، قیام‌ها برپا شد و منافقین افشا شدند، قله این قیام را می‌توانید در قیام حضرت اباعبدالله (ع) و در طول تاریخ می‌توانید امتداد این قیام را ببینید.

امام جمعه موقت تهران گفت: نور فاطمی و فرزندان فاطمه در فتنه ۸۸ شب شکن بود و فتنه داعش به دست مدافعان حرم و سردار حاج قاسم سلیمانی که پایبند به ذکر مصیبت حضرت زهرا (س) بود خاتمه یافت.

وی ادامه داد: شهدای دهه هفتادی و حتی هشتادی که در دفاع از حرم اهل بیت (ع) در برابر داعش ایستادند، به مصاف این فتنه پیچیده صهیونیستی و امریکایی رفتند و کمر فتنه را شکستند، تربیت یافتگان مکتب فاطمی بودند.

حاج علی اکبری افزود: بعدها فتنه‌های دیگری در ایران رخ داد که نمونه آخر آن اغتشاشات سال گذشته بود که مدافعین حرم دوباره به میدان رفتند.

امام جمعه موقت تهران گفت: اکنون نیز جوانان مؤمن از سازمان انتظامی کشور هر از گاهی در شهرها و مرزها با خون خود این نهضت و انقلاب را پاسداری می‌کنند.

وی اظهار کرد: در آن زمان که یاری برای امیرالمومنین (ع) باقی نمانده و حضرت زهرا (س) با جریانات متعددی مواجه بود، برخی در برابر فتنه پس از وفات پیامبر گرفتار تردید بودند و نمی‌دانستند چه کنند، برخی هم از نظر بصیرت و فکری فلج شدند و برخی نیز ضعیف الایمان بودند و به فتنه گران پیوستند.

امام جمعه موقت تهران گفت: در این شرایط بود که می‌بایست فاطمه (س) به میدان بیاید، فاطمه (س) تمام بار ولایت را به دوش کشید و قیام حضرت مادر به پشتوانه صبر علی (ع) قیام همه قیام‌ها بود.

کد مطلب 5968534

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