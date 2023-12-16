زمینه حضور گسترده مردم دیلم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیلم با حضور دبیر و اعضای ستاد انتخابات استان ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت زهرا (س) ومحکوم کردن حادثه تروریستی راسک و تسلیت به خانواده بزرگ نیروی خدوم انتظامی اظهار داشت: دشمن با تمام ابزاری که در اختیار دارد مردم را به بدبینی نسبت به نظام فرامی‌خواند.

فرماندار دیلم گفت: وظیفه‌ی ما مسئولان این است که با اجرای برنامه‌های مطلوب و اقدامات مناسب و احساس رضایتمندی از عملکرد دولت در بین مردم، تلاش کنیم مشارکت مردم بیشتر شود.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: همه اقدامات ما باید در مسیر انتخابات باشد و با بیان خدمات دولت و اطلاع رسانی به مردم فضا را انتخاباتی کنیم و زمینه مشارکت مردم را فراهم سازیم‌.

فرماندار دیلم به تشریح اقدامات ستاد انتخابات شهرستان پرداخت و اظهار داشت: اقدامات لازم طبق برنامه زمانبندی انجام گرفته و امکانات لازم و تجهیزات مورد نیاز شعب پیش بینی شده است.

اسدی بیان داشت: طبق ماده ۱۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با ستاد انتخابات هستند و لازم است نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی نیازهای شعب را احصا و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

در پایان این نشست حسین رمضانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیلم به عنوان دبیر ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر معرفی شد.