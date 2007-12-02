۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

دوره فشرده خبرنگاری در خانه مطبوعات بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: دوره فشرده آموزش تکمیلی خبرنگاری در خانه مطبوعات استان بوشهر برای ارتقای سطح کیفی آموزش خبرنگاران از امروز آغاز شد.

رئیس خانه مطبوعات استان با اعلام این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ارتقای سطح آموزشی خبرنگاران استان بوشهر از دانسته های حرفه ای روزنامه نگاری، خانه مطبوعات با همکاری دفتر مطالعات و توسعه رسانه های کشور اقدام به برگزاری دوره آموزش تکمیلی روزنامه نگاری کرده است.

یونس قیصی زاده افزود: این دوره آموزشی شامل سه مبحث مهم عکاسی مطبوعات، صفحه آرایی مطبوعات و کارگاه عملی روزنامه نگاری است که خبرنگاران بوشهری طی دو ماه با حضور در این کلاس ها با قواعد تکمیلی آموزش روزنامه نگاری آشنا می شوند.

وی اظهار داشت: این دوره آموزشی شامل 60 ساعت آموزش خبرنگاران است که در آن از مجرب ترین اساتید روزنامه نگاری کشور در حوزه های مختلف روزنامه نگاری دعوت شده است که برای آموزش خبرنگاران در بوشهر حاضر شوند.

وی استقبال خبرنگاران از این دوره را مناسب دانست و از خبرنگاران درخواست کرد تا از فرصت پیش آمده برای افزایش آگاهی های روزنامه نگاری خود استفاده کنند.

