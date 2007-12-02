صاحبنظران در گفتگو با مهر : مجلس هفتم سوژه ساز بحران نبود / مجلس هفتم در قانونمند کردن حرکت دولت نهم ضعف دارد

به مناسبت 10 آذر سالروز شهادت آیت الله مدرس و روز مجلس، تعدادی از صاحبنظران در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاههای خود را درباره مجلس هفتم و عملکرد آن بیان کردند.

مجلس هفتم سوژه ساز بحران نبود

موسس حزب نو اندیشان ایران اسلامی مجلس هفتم را جلوه گاه موج قوی کارشناسی اصولگرایان خواند و گفت : مهمترین کارکرد مثبت مجلس هفتم این بود که به عنوان سوژه بحران در کشور مطرح نشد و ذهن جامعه را به سمت درگیری های مجلس نبرد.

امیر محبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد مجلس هفتم اظهار داشت: اگر بخواهیم ارزیابی صادقانه از عملکرد مجلس هفتم داشته باشیم باید آن را نسبت به گذشته مجلس پیشین خود مورد تحلیل قرار دهیم .

موسس حزب نو اندیشان ایران اسلامی با اشاره به عدم بحران زایی در مجلس هفتم به عنوان مهمترین کارکرد این نهاد تصریح کرد: طبیعتا دیدگاههای مختلفی درون مجلس وجود دارد و این اشکالی ندارد اگر در بیان نظرات مختلف حاد و تند شوند اما باید این را در نظر بگیریم که مجلس شورای اسلامی محل گرد آمدن نخبگان و خبرگان جامعه است ، نخبگان و خبرگانی که توانسته اند اعتماد مردم را جلب کنند و نهایتا رای آنها را بگیرند.

محبیان گفت: درهمین راستا اگر آن را به کانونی از آشوب تبدیل کنیم که ذهن جامعه را مخدوش و اعتماد را از جامعه سلب کند و مردم احساس کنند مجلس نه برای مشکلات آنها بلکه برای رفع مشکلات احزاب ، گروهها و جریاناتی که دغدغه خاص خود را دارند بوجود آمده ، طبیعتا کارکرد لازم را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد : در مجموع بزرگترین خصلت مجلس هفتم این است که از آشوب و درگیریها به دور است و سعی می کند نظرات کارشناسانه خود را مطرح کند حتی گاهی مواقع می بینیم که مجلس بین اقلیت و اکثریت دارای موضع مشترک است و این خود خجسته است.

این روزنامه نگار خاطرنشان کرد: برداشتم این است که یک سری از طرحها و لوایح ناتمام و نیمه کاره ای وجود دارد که ممکن است به عمر مجلس هفتم نیانجامد و به صورت نیمه کار بماند ، لازمه آن این است که مجلس هشتم گامی را پشت گام مجلس هفتم بردارد و بتواند این طرحها را تکمیل کند تا این حرکت متوقف نشود.

چهره خبرساز احمدی نژاد مجلس هقتم را به حاشیه راند

محبیان افزود : مجلس هفتم و عملکرد آن تا حدود زیادی تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفت با انتخاب دکتر احمدی نژاد که اساسا چهره ای از که تا حدود زیادی خبر پدید می آورد، مجلس درحاشیه رفت.

وی افزود: البته در حاشیه رفتن ، فرصتی را برای مجلس فراهم کرد تا از جنجالها بدور باشد و بتواند کارشناسانه تر عمل کند، ولی در عین حال نکته ای که وجود دارد این است که تا حدودی عملکرد مجلس هفتم مغفول واقع شده و لازم است ظرف مدت باقی مانده عملکرد و رویکردهای مثبت مجلس هفتم و به صورت شفاف و روشن بیان کنیم .

این کارشناس مسائل سیاسی در خصوص تعامل مجلس هفتم و دولت نهم نیز گفت: به نظر من مجلس هفتم توانست تا حدود زیادی استقلال خود را علی رغم پیش بینی هایی که بود، داشته باشد. برداشت برخی این بود که به دلیل آن که هم دولت اصولگرا است و هم اکثریت مجلس اصولگرا ما مجلس خاموشی در مقابل دولت داشته باشیم اما ارزیابی عملکرد مجلس چنین چیزی را نشان نمی دهد.

وی افزود: حتی از زمان رای اعتماد به افراد پیشنهاد شده دولت تا مراحل بعد شاهد آن بودیم تعامل زنده و فعالی بین مجلس و دولت وجود داشته است طبیعتا این تعامل فراز و نشیب هایی داشته که گاهی به صورت طبیعی به عمر مجلس بر می گردد و گاهی مواقع مربوط به مصالح کشور است.

مجلس هفتم بیانگر موج قوی حرکت کارشناسی در جریان اصولگراست

محبیان تصریح کرد: شاید جاهایی مجلس از دیدگاههای خود به دلایلی گذشته اما این به این دلیل نبوده که دیدگاه خود را بی ارزش دانسته بلکه به این دلیل است که شرایط جامعه و کشور به نحوی بوده که باید این همگرایی را بیشتر نشان می داد و حتی ایثارگریانه دیدگاه خود را کنار می گذاشت چه بسا گاهی اوقات دولت نیز چنین کاری انجام داد.

موسس حزب نو اندیشان ایران اسلامی یاد آور شد: این نشاندهنده بلوغ و شعور سیاسی است ضمن اینکه ما باید بتوانیم به فرمولی برسیم که در آنجا ضمن بیان دیدگاههای مجلس به صورت جدی دولت هم بتواند نظرات خود را مطرح کند و این به معنای درگیری است و برخورد نباشد.

محبیان تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نشان داد جریان اصولگرایی یک جریان بسته ای نیست که بر حسب دستور دیدگاهی را بپذیرد و خودشان روی آن تحلیل نداشته باشد.

وی ادامه داد: موج حرکت کارشناسی درون جریان اصولگرا قوی است و گاهی هم به برخورد هم می انجامد بحث ها به صورت جدی و زنده مطرح بود و این ارزشمند است.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان تاکید کرد : حداقل جریان رقیب متوجه شد برخلاف آنکه برداشت می کرد، جریان اصولگرا یک جریان دستور بگیر است که هیچ ایده مشخصی ندارد متوجه شد که اصولگرایی جریانی است که ضمن هماهنگی، دارای ایده ها و هویت های مستقل درونی خود است و این حرکت، حرکت زنده ای است که بسیار ارزشمند است.





3 مصوبه هسته ای مجلس هفتم بیانگراقتدار در سیاست خارجی است

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مجلس هفتم مجلسی عقلانی خواند و سه مصوبه آن در مسائل هسته ای را نشان دهنده اقتدار مجلس در سیاست خارجی و مسئله هسته ای برشمرد .

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه تعریفی از نماینده و وظایف نمایندگی در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده به کسی گفته می شود که به معنای واقعی، مطالبات مردم را نمایندگی کند و مشکلات و نیازهای آنها را مدنظر قرار دهد.

وی با بیان اینکه نماینده موفق باید روحیه ای همچون روحیه شهید مدرس داشته باشد، گفت: شهید مدرس نماینده ای بود که بدهکار و وامدار کسی نبود.

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یک نماینده باید از مسائلی که او را از وظایف اصلی اش دور می کند، پرهیز کند ویک نماینده زمانی موفق محسوب می شود که به عنوان نماینده مردم، فریادگر اراده و مطالبات مردم باشد نه مطالبات سیاسی کاران و افراد متنفذ.

حاجی بابایی با بیان اینکه مجلس در جمهوری اسلامی ایران به معنای نماد ملت ایران و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، در مورد نقاط مثبت مجلس هفتم، گفت: از جمله نقاط مثبت این مجلس می توان به ارزش مداری آن اشاره کرد، مجلس هفتم بر ارزش های اصیل اسلامی تکیه کرد و آن را در تصویب لوایح و طرح ها مدنظر قرار داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، عدالت محوری را از دیگر ویژگی های مجلس هفتم برشمرد و گفت: مجلس دراین راستا حدود 40 مصوبه داشت که از جمله آنها می توان به لایحه نظام پرداخت هماهنگ، لایحه خدمات رسانی به ایثارگران، لایحه خدمات درمانی روستائیان، لایحه استخدام 40 هزار معلم حق التدریس و برخی لوایح و طرح های دیگر اشاره کرد.

وی افزود: در زمینه مسائل اقتصادی نیز مباحثی همچون قانون تجارت، لایحه اصل 44 قانون اساسی، لایحه سوخت، لایحه حمایت از تولید و عرضه مسکن و برخی لوایح و طرح های دیگر از جمله کارهایی است که در مجلس هفتم صورت گرفته است.

نماینده همدان در مجلس، از دیگر نقاط مثبت مجلس هفتم را تعامل مثبت با قوای مجریه و قضائیه عنوان کرد و گفت: مجلس سعی کرد ضمن حفظ استقلال خود، با قوای دیگر نیز هماهنگی و تعامل مثبتی برای اجرایی شدن مطالبات مردم برقرار کند.

حاجی بابایی، مجلس هفتم را امین مردم و رهبری عنوان کرد و گفت: از دیگر ویژگی های مجلس هفتم می توان به دوری این مجلس از تشنج و جنجال و برقراری آرامش برای پیگیری مطالبات مردم اشاره کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، اقتدار در مسائل بین المللی را از دیگر ویژگی های مجلس هفتم برشمرد و گفت: مجلس در راستای مسائل بین المللی، 143 موافقت نامه بین المللی با کشورهای مختلف را به تصویب رساند.

وی یاد آور شد : مجلس هفتم همچنین سه مصوبه در مسائل هسته ای داشت که این نشان دهنده اقتدار مجلس در سیاست خارجی و مسئله هسته ای است.

وی مجلس هفتم را مجلسی موفق و عقلانی عنوان کرد و در مورد نقاط ضعف این مجلس گفت: به اعتقاد بنده مجلس هفتم می توانست از فرصت ها به ویژه در مسائل مربوط به فرهنگ عمومی بیشتر استفاده کند ، البته عنایت مجلس به دانشگاه و مسائل مختلف آموزش و پرورش مطلوب بوده اما جای کار بیشتر در مسائل مربوط به فرهنگ عمومی را داشت.

نماینده همدان در مجلس تأکید کرد: مجلس هفتم باید اعتبارات فرهنگی را بیش از اینها افزایش می داد.

حاجی بابایی در پایان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، پیگیری مسئله رشد اقتصادی کشور، پیگیری مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و برقراری توازن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ را از جمله اولویت های ضروری در مجلس هشتم عنوان کرد.

مجلس هفتم در قانونمند کردن حرکت دولت نهم ضعف دارد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضعف در وظیفه نظارتی و مسئولیت خواهی از دولت و سئوال از مسئولان کشور را کاستی مجلس هفتم خواند .

حجت الاسلام مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی عملکرد مجلس هفتم اظهار داشت: مجلس هفتم آنقدر که باید، به قانونمند کردن حرکت عمومی کشور به خصوص در قوه مجریه حول محور برنامه چهارم توسعه و سند چشم اندازی 20 ساله همت نگماشت.

وی با بیان اینکه انحرافات جدی از سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در دولت دیده شد افزود : نگاه مقطعی و درمان مسکن وار نسبت به برخی امور موجب شد مصوبات مجلس از جمله طرح تثبیت قیمت ها و حتی بخشی از مواد برنامه بیش از آنکه راهگشا باشد ، مشکل ساز شود .

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است اگر نگاه مجلس هفتم عمیق تر بود ، امروز مشکلاتی چون مشکل بنزین و یا گرانی و تورم به این صورت خودنمایی نمی کرد.

نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی یکی از کاستی های بزرگ مجلس هفتم را ضعف در وظیفه نظارتی و مسئولیت خواهی و سئوال از مسئولان کشور دانست و گفت: دوستان ما در مجلس هفتم همراهی و همدلی را به گونه ای تفسیر کردند که گویی مسئولیت خواهی ، سئوال و استیضاح و بازخواست با این وظیفه (نمایندگی) منافات دارد ، در حالی که این جزو وظایف ذاتی مجلس است.

وی تاکید کرد: آنچه نفی شده و رهبری نیز آن را نفی کرده اند این بود که دشمنی و مشاجرات بیهوده نکنند وگرنه اگر قرار باشد مجلس به یک مدرسه آرام تبدیل شود که یک مبصر هم در راس آن باشد و مجلس را آرام کند، این مجلس نیست ، کلاس درس است.

انصاری با بیان اینکه مجلس خانه مردم است یادآور شد: مجلس باید باید شجاعانه ، عالمانه و متعهدانه از منافع عمومی دفاع کند البته کارهای خوبی هم مجلس هفتم انجام داده است و من نمی خواهم یکباره خط بطلان بر همه زحمات نمایندگان در مجلس هفتم بکشم .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد : مشکلات موجود در دوره باقیمانده تا آنجا که ممکن است جبران شود.



مجلسی در راس امور است که توجیه گر مشکلات نباشد

محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزارن سازندگی گفت: اولویت‌های مجلس آینده باید بازگرداندن کشور به مسیر برنامه ریزی صحیح باشد.

محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزارن سازندگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: در حالی که برخی تصمیمات دولت مشکلاتی را بر نظام معیشتی و اجتماعی مردم تحمیل کرده و از مجلس شورای اسلامی انتظار می رفت نظارت خود را به صورت مضاعف و جدی و با رویکردی کاملا اصلاح گرایانه تعقیب کند اما این اتفاق رخ نداد و در این میان نمی توان نقش عناصر کلیدی قوه مقننه همچون هیئت رئیسه را از یاد برد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: مجلسی که باید در راس قوای کشور باشد، متاسفانه اکنون به صورت ناخواسته به عنوان نهاد توجیه گر دولت در جامعه قلمداد می شود.

وی در ادامه، نمایندگی ملت را اعتماد متقابل بین جامعه شهروندی و چهره های شاخص و نخبگانی دانست که از سوی مردم به نمایندگی خود برگزیده می شوند تا بتوانند با بصیرت کافی، درک مصالح ملی، تعیین اولویت ها، آینده ای بهتر، زندگی شرافتمندانه، آرامش، امنیت، عزت و ارتقاء ملی را برای مردم تامین، صیانت و تقویت کنند.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد: توجه به این نکته بسیار مهم است که نمایندگان ضمن توجه به نیازهای مرحله‌ای، مقطعی و موردی مردم، هیچ امری را بر مصالح کلان و اشراف کامل در جهت تامین مصالح کلی کشور که طبعا دربرگیرنده مصالح مردم نیز است، اولویت نبخشند.

عطریانفر در ادامه گرفتاری دیگر مجالس را نوعا وجود اکثریت و اقلیت خطی در مجلس نسبت به دولت دانست و اظهار داشت: این موضوع فرصت هایی را از مجلس می گیرد و بدلیل اینکه نمایندگان بیش از آنکه وقت خود را صرف ماموریت و تکالیف ذاتی نمایندگی خود کنند، صرف حب و بغض ها، مخالفت ها و موافقت های ایدوئوژیک سیاسی بین جریان اقلیت و اکثریت می کنند.

به گفته وی، این امر در مقام تضعیف و یا تقویت جناح دولت در مجلس اثربخش خواهد بود.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: ضمن احترامی که برای تک تک نمایندگان اقلیت و اکثریت مجلس هفتم که به هر حال تکالیفی را از سوی مردم عهده دار هستند، قائلم اما باید اذعان کنم که مجلس هفتم حقیقتا وظیفه نظارتی خود در قبال دولت نهم را به خوبی انجام نداده است.

وی در بخش دیگری از گفتگو با مهر درباره اولویت های مجلس هشتم اظهار داشت: اولویت های مجلس آینده با توجه به عملکرد دولت نهم باید بازگرداندن کشور به مسیر برنامه ریزی و نظام اجرایی صحیح باشد ، چراکه دولت ها و مجالس گذشته در تحقق این نظام نقش داشته اند.

این عضو حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: خروجی مجالس گذشته برکاتی را برای نظام اجرایی کشور دربرداشته که بهره های آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مردم رسیده هرچند مواردی از عملکرد مجالس گذشته هم می تواند قابل نقد باشد اما کلیت مجالس گذشته در مسیر تحقق منویات مردم و اصلاح ساختار اجرایی کشور برکاتی را هم برای مردم رقم زده و مورد تائید مردم بوده است.

عطریانفر همچنین اظهار امیدواری کرد که در این فرصت باقی مانده از عمر مجلس شاهد بازگشت این نهاد و تک تک اعضای آن به مسئولیت های مهم و ادای وظایف و تکالیف اجتماعی و حفظ شان و مرتبت رفیع مجلس باشیم