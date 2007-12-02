تشکیل کمیته کارشناسی گردشگری در بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی استانداری بوشهر صبح امروز در جلسه کارگروه گردشگری استان افزود: این کمیته باید با بررسی کارشناسانه زیرساخت‌های گردشگری از تصویب و اجرای طرح‌هایی که‌مازاد امکانات و ظرفیت های موجود در این بخش است، جلوگیری کند.

نصوری اظهارداشت: این امر علاوه‌ بر جلوگیری از اتلاف اعتبارات، تاثیر بسزایی در تسریع روند طرح‌های گردشگری در این استان دارد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین تهیه طرح جامع گردشگری با شناسایی ظرفیت‌های این بخش در استان بوشهر در توسعه بخش گردشگری بسیار موثر است.