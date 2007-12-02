زنجان صدرنشین لیگ برتر ووشو باشگاه های کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها پس از دو دوره برگزاری در سالهای گذشته که هر دو دوره نیز ناتمام رها شد با انسجام و نظم خوبی کار خود را آغاز کرد. فدراسیون ووشو به دلیل نداشتن سالن مجبور شد در خانه تکواندو میزبانی این رقابتها را برعهده داشته باشد.

به هر حال رقابتهای لیگ ووشو در دو گروه 5 و4 تیمی و در دو بخش تالو و سانشو کار خود را آغاز کرد که روز شنبه تیم های حاضر درگروه یک دیدارهای هفته های اول و دوم خود را برگزار کردند.

درهفته نخست پوشینه بافت ایران با حساب 7 بر 3 از سد مجتمع ورزشی جوانه گذشت و هیئت ووشو زنجان با حساب 6 بر 4 تیم شرکت هواپیمایی بال گستر مازندران را مغلوب کرد.

در هفته دوم نیز تیم هیئت ووشو زنجان در مجموع 2 رشته تالو وسانشو و با حساب 6 بر 4 از سد مجتمع ورزشی جوانه گذشت و دیدار دو تیم پوشینه بافت ایران با سامان مسکن شاهین شهر اصفهان در مجموع 2 رشته تالو وسانشو به تساوی 5 بر 5 خاتمه یافت.

بدین ترتیب درپایان هفته دوم این رقابتها هیئت ووشو زنجان صاحب 2 برد شد و با 6 امتیاز در صدر ایستاد. پوشینه بافت ایران به یک برد و یک تساوی تساوی و 4 امتیاز دست یافت ، مجتمع ورزشی جوانه از 2 مسابقه خود 2 شکست نصیبش شد ، تیم سامان مسکن شاهین شهراصفهان از یک دیدار به یک تساوی رسید.

البته روز نخست این رقابتها خالی از حادثه نبود و چند مصدوم را روی دست فدراسیون گذاشت. ضمن اینکه انتظار می رود با ورود "تالو فیلد" که مسئولان فدراسیون قول آن را داده اند از دور برگشت رقابتهای لیگ روی این تالو فیلد برگزار شود.

هفته اول و دوم رقابتهای گروه دوم این مسابقات شنبه هفته آینده 17 آذر برگزار خواهد شد.