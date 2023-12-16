الحاق ۷۷۰ هکتار زمین برای ساخت واحدهای ملی مسکن در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در حاشیه شورای برنامه‌ریزی لرستان، اظهار داشت: استان لرستان در تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن با مضایق و محدودیت‌های زیادی مواجه است و بر اساس پیگیری‌های انجام شده زمین‌هایی در شرایط الحاق قرار گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه ۷۷۰ هکتار در بخش بنیاد مسکن و راه شهرسازی در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد و کوهدشت الحاقات صورت‌گرفته است، افزود: در بعضی موارد لازم است نکات فنی دنبال شود و استعلام‌های لازم اخذ شود.

استاندار لرستان، افزود: وزارت نفت در قالب اعتبارات مصوبات سفر اعتبار ۱۰۰ میلیاردتومانی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در اختیار استان قرار می‌دهد که مصوباتی در این جلسه داشت.