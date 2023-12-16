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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۴

استاندار لرستان خبر داد؛

الحاق ۷۷۰ هکتار زمین برای ساخت واحدهای ملی مسکن در لرستان

الحاق ۷۷۰ هکتار زمین برای ساخت واحدهای ملی مسکن در لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان از الحاق ۷۷۰ هکتار زمین برای ساخت واحدهای ملی مسکن در سه شهر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در حاشیه شورای برنامه‌ریزی لرستان، اظهار داشت: استان لرستان در تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن با مضایق و محدودیت‌های زیادی مواجه است و بر اساس پیگیری‌های انجام شده زمین‌هایی در شرایط الحاق قرار گرفته شد.

وی با اشاره به اینکه ۷۷۰ هکتار در بخش بنیاد مسکن و راه شهرسازی در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد و کوهدشت الحاقات صورت‌گرفته است، افزود: در بعضی موارد لازم است نکات فنی دنبال شود و استعلام‌های لازم اخذ شود.

استاندار لرستان، افزود: وزارت نفت در قالب اعتبارات مصوبات سفر اعتبار ۱۰۰ میلیاردتومانی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در اختیار استان قرار می‌دهد که مصوباتی در این جلسه داشت.

کد مطلب 5968592

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