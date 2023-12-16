طرح یاس، طرحی کارشناسی و کلیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در دیدار مدیر کل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد کشور، گفت: طرح یاس، طرحی کارشناسی و کلیدی محسوب میشود که بنا داریم برای پویایی در هلال احمر برنامههایی را عملیاتی و اجرایی کنیم.
وی اظهار داشت: طرحهایی که مابین هلال احمر و کمیته امداد اجرا میشود طرحهایی است که پیوست فرهنگی و اشتغالزایی دارد و از قبل اجرای آن کاهش آسیبهای اجتماعی را شاهد خواهیمبود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در کنار کمیته امداد در اجرای طرح یاس و سایر طرحها باید هم افزایی داشته باشیم چرا که بر اساس تاکید مقام معظم رهبری این مهم موجب کاهش هزینهها شده و خدماتی که برای جامعه هدف ارائه میشود قابل محسوس خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: در نتیجه هم افزایی با ابزارها و امکانات در اختیار تأثیرگذاری در کاهش آلام بشری در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و سایر حوزهها محقق میشود.
وی یادآوری کرد: با این نیت و دیدگاه نتیجه بخش سعی میکنیم در کمترین زمان نتایج اقدامات انجام شده را نمایان کنیم.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: کمیته امداد ورودی و خروجی دارد که به دنبال آن هستیم بهترین مسیر را برای جذب جوانان داشته باشیم.
هاشمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مراکز نیکوکاری که از کمیته امداد مجوز دارند در حال انعقاد تفاهم نامه برای اشتغالزایی و ایجاد بازار فروش برای محصولات آنها هستیم.
وی افزود: در خانههای هلال به دختران تحت پوشش طرح یاس آموزشهای امدادی را ارائه میدهیم و از طرفی نیز روزانه شاهد راهاندازی خانههای هلال و توسعه این آموزشها هستیم.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: در این خانهها میتوانیم در کنار آموزش توانمندسازی اعضا برای فعالیتهای اجتماعی را داشته باشیم.
هلال احمر ضریب نفوذ بالایی در جامعه دارد
مدیر کل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد کشور گفت: طرح یاس بهترین طرح به لحاظ روانشناختی و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
حسین رجبی اظهار داشت: با اجرای این طرح دختران وارد اجتماع شده و دختران هلال احمری شدهاند.
مدیر کل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد کشور گفت: هلال احمر ضریب نفوذ بالایی در جامعه دارد و مردم حس خوبی به اینمجموعه دارند.
رجبی با بیان اینکه خانههای هلال چارچوب و ساختار دارد، تاکید کرد: دختران در این خانهها آموزشهای امدادی را دیده و وارد اجتماع شدهاند.
وی ادامه داد: طرح یاس را به جریان تبدیل کردهایم و اجرای این طرح در سالهای آینده نیز عملیاتی خواهد شد و ردیف بودجهای دارد.
گفتنی است، مدیر کل کمیته امداد استان زنجان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در این نهاد و مسئول فرهنگی در این دیدار حضور داشتند که در پایان این دیدار از مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان قدردانی شد.
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