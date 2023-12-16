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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۴۶

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان:

طرح یاس، طرحی کارشناسی و کلیدی است

طرح یاس، طرحی کارشناسی و کلیدی است

زنجان-مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت:  طرح یاس، طرحی کارشناسی و کلیدی محسوب می شود که بنا داریم برای پویایی در هلالاحمر برنامه هایی را عملیاتی و اجرایی کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در دیدار مدیر کل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد کشور، گفت: طرح یاس، طرحی کارشناسی و کلیدی محسوب می‌شود که بنا داریم برای پویایی در هلال احمر برنامه‌هایی را عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی اظهار داشت: طرح‌هایی که مابین هلال احمر و کمیته امداد اجرا می‌شود طرح‌هایی است که پیوست فرهنگی و اشتغالزایی دارد و از قبل اجرای آن کاهش آسیب‌های اجتماعی را شاهد خواهیم‌بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در کنار کمیته امداد در اجرای طرح یاس و سایر طرح‌ها باید هم افزایی داشته باشیم چرا که بر اساس تاکید مقام معظم رهبری این مهم موجب کاهش هزینه‌ها شده و خدماتی که برای جامعه هدف ارائه می‌شود قابل محسوس خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: در نتیجه هم افزایی با ابزارها و امکانات در اختیار تأثیرگذاری در کاهش آلام بشری در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و سایر حوزه‌ها محقق می‌شود.
وی یادآوری کرد: با این نیت و دیدگاه نتیجه بخش سعی می‌کنیم در کمترین زمان نتایج اقدامات انجام شده را نمایان کنیم.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: کمیته امداد ورودی و خروجی دارد که به دنبال آن هستیم بهترین مسیر را برای جذب جوانان داشته باشیم.

هاشمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مراکز نیکوکاری که از کمیته امداد مجوز دارند در حال انعقاد تفاهم نامه برای اشتغالزایی و ایجاد بازار فروش برای محصولات آنها هستیم.

وی افزود: در خانه‌های هلال به دختران تحت پوشش طرح یاس آموزش‌های امدادی را ارائه می‌دهیم و از طرفی نیز روزانه شاهد راه‌اندازی خانه‌های هلال و توسعه این آموزش‌ها هستیم.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در این خانه‌ها می‌توانیم در کنار آموزش توانمندسازی اعضا برای فعالیت‌های اجتماعی را داشته باشیم.

هلال احمر ضریب نفوذ بالایی در جامعه دارد

مدیر کل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد کشور گفت: طرح یاس بهترین طرح به لحاظ روانشناختی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

حسین رجبی اظهار داشت: با اجرای این طرح دختران وارد اجتماع شده و دختران هلال احمری شده‌اند.

مدیر کل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد کشور گفت: هلال احمر ضریب نفوذ بالایی در جامعه دارد و مردم حس خوبی به این‌مجموعه دارند.

رجبی با بیان اینکه خانه‌های هلال چارچوب و ساختار دارد، تاکید کرد: دختران در این خانه‌ها آموزش‌های امدادی را دیده و وارد اجتماع شده‌اند.

وی ادامه داد: طرح یاس را به جریان تبدیل کرده‌ایم و اجرای این طرح در سال‌های آینده نیز عملیاتی خواهد شد و ردیف بودجه‌ای دارد.

گفتنی است، مدیر کل کمیته امداد استان زنجان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در این نهاد و مسئول فرهنگی در این دیدار حضور داشتند که در پایان این دیدار از مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان قدردانی شد.

کد مطلب 5968595

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