شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر مستقل شد

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان صبح امروز در حاشیه مراسم امضای این تفاهم نامه، به خبرنگار مهر در بوشهر گفت: هدف اصلی از اجرای این استقلال، سهولت در انجام امور اجرایی، افزایش سطح پاسخگویی استانی و بهره وری اقتصادی در صنعت برق است.

محمد دشتی استقلال شرکت های توزیع را یکی از بزرگترین اقدامات طی سال های اخیر عنوان کرد و افزود: برای تدوین آیین نامه و دستورالعمل های این قانون، 20 هزار ساعت نفر جلسات کارشناسی صورت گرفته است.

در پایان این مراسم، تفاهم نامه آغاز فعالیت شرکت توزیع استان بوشهر بر اساس قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق استان ها امضا شد.

بر اساس این تفاهمنامه، شرکت توزیع نیروی برق بوشهر از استان فارس مستقل شد و مدیریت آن به صورت متمرکز در بوشهر خواهد بود.