  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۹:۳۳

/هفته پانزدهم لیگ برتر/

آرسنال صدرنشینی خود را تحکیم کرد

آرسنال صدرنشینی خود را تحکیم کرد

تیم فوتبال آرسنال دیشب موفق شد در هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلیس مقابل آستون ویلا به برتری دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال با پیروزی 2 بر یک مقابل آستون ویلا در ویلاپارک جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تحکیم کرد. گل های توپچی ها را فلامینی(23) و آدبایور(36) به ثمر رساندند. تک گل ویلا در دقیقه 14 توسط گاردنر به ثمر رسید.

در ادامه این رقابت ها امروز دو دیدار به ترتیب زیر برگزار می شود:
* لیورپول - بولتون
* تاتنهام - بیرمنگام

جدول رده بندی:
1- آرسنال 36 امتیاز(یک بازی کمتر)
2- چلسی 31 امتیاز
3- منچستریونایتد 30 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- منچسترسیتی 30 امتیاز
..................................
18- میدلزبرو 11 امتیاز
19- ویگان اتلتیک 8 امتیاز
20- دربی کانتی 6 امتیاز

کد مطلب 596863

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها