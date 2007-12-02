آرسنال صدرنشینی خود را تحکیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال با پیروزی 2 بر یک مقابل آستون ویلا در ویلاپارک جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تحکیم کرد. گل های توپچی ها را فلامینی(23) و آدبایور(36) به ثمر رساندند. تک گل ویلا در دقیقه 14 توسط گاردنر به ثمر رسید.

در ادامه این رقابت ها امروز دو دیدار به ترتیب زیر برگزار می شود:

* لیورپول - بولتون

* تاتنهام - بیرمنگام

جدول رده بندی:

1- آرسنال 36 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- چلسی 31 امتیاز

3- منچستریونایتد 30 امتیاز(یک بازی کمتر)

4- منچسترسیتی 30 امتیاز

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18- میدلزبرو 11 امتیاز

19- ویگان اتلتیک 8 امتیاز

20- دربی کانتی 6 امتیاز