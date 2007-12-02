آرسنال صدرنشینی خود را تحکیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال با پیروزی 2 بر یک مقابل آستون ویلا در ویلاپارک جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی تحکیم کرد. گل های توپچی ها را فلامینی(23) و آدبایور(36) به ثمر رساندند. تک گل ویلا در دقیقه 14 توسط گاردنر به ثمر رسید.
در ادامه این رقابت ها امروز دو دیدار به ترتیب زیر برگزار می شود:
* لیورپول - بولتون
* تاتنهام - بیرمنگام
جدول رده بندی:
1- آرسنال 36 امتیاز(یک بازی کمتر)
2- چلسی 31 امتیاز
3- منچستریونایتد 30 امتیاز(یک بازی کمتر)
4- منچسترسیتی 30 امتیاز
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18- میدلزبرو 11 امتیاز
19- ویگان اتلتیک 8 امتیاز
20- دربی کانتی 6 امتیاز
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