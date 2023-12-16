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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۵۳

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس آذربایجان غربی:

شهدا مظهر قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

شهدا مظهر قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

ارومیه - مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس آذربایجان غربی گفت: وجود شهدا مظهر قدرت نظام است و ما با ولایتمداری و پایبندی به ارزش‌ها که دو مولفه مهم مکتب شهیدان است باید رهرو راه آن‌ها باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل وحیدی شنبه شب در مراسم معراج شهدا، شهدا را مایه مباهات و افتخار ملت ایران عنوان کرد و گفت: پاسداشت ارزش‌ها و صیانت از آرمان‌های انقلاب و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا یکی از وظایف مهم ما است.

وی وجود شهدا را مظهر قدرت نظام دانست و افزود: ولایتمداری و پایبندی به ارزش‌ها دو مؤلفه مهم مکتب شهیدان است که بایستی همواره مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی با بیان اینکه وجود شهدا وحدت آفرین بوده و باعث انسجام و وحدت در کشور می‌شود بیان داشت: ما به عنوان رهروان شهدا مسؤلیت سنگینی بر عهده داریم و باید فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج کنیم.

همچنین در این محفل «فرهاد شیرزاد» یکی از شاعران آئینی استان آذربایجان غربی که در عرصه شعر دفاع مقدس آثار ارزشمندی سروده است با شعر خوانی در وصف شهیدان گمنام حال و هوای این مجلس را لبریز از عطر شهیدان کرد.

کد مطلب 5968641

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