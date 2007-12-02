السیلیا از سد الریان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته دو تیم السیلیا و الریان به دیدار هم رفتند. این بازی که به میزبانی السیلیا برگزار شد در نهایت به برتری 2 برصفر این تیم انجامید. برای السیلیا در مصاف با الریان عبدالله سیسه (7) و وحید محمد (62) گلزنی کردند تا این تیم با 16 امتیاز به رده سوم جدول رده بندی لیگ قطر صعود کند.

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:

1- الغرافه 31 امتیاز

2- السد 22 امتیاز

3- السیلیا 16 امتیاز

4- العربی 15 امتیاز- تفاضل گل صفر

5-الوکره 15 امتیاز- تفاضل گل 2-

6- القطر 12 امتیاز

7- الریان 11 امتیاز- تفاضل گل 2-، 11 گل زده

8- الشمال 11 امتیاز - تفاضل گل 2-، 10 گل زده

9- ام صلال 11 امتیاز- تفاضل گل 5-

10- الخور 8 امتیاز