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۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۹:۳۵

/ هفته یازدهم لیگ قطر/

السیلیا از سد الریان گذشت

السیلیا از سد الریان گذشت

هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته با برتری السیلیا مقابل الریان به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه های قطر شب گذشته دو تیم السیلیا و الریان به دیدار هم رفتند. این بازی که به میزبانی السیلیا برگزار شد در نهایت به برتری 2 برصفر این تیم انجامید. برای السیلیا در مصاف با الریان عبدالله سیسه (7) و وحید محمد (62) گلزنی کردند تا این تیم با 16 امتیاز به رده سوم جدول رده بندی لیگ قطر صعود کند.

* جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ قطر به شرح زیر است:
1- الغرافه 31 امتیاز
2- السد 22 امتیاز
3- السیلیا 16 امتیاز
4- العربی 15 امتیاز- تفاضل گل صفر
5-الوکره 15 امتیاز- تفاضل گل 2-
6- القطر 12 امتیاز
7- الریان 11 امتیاز- تفاضل گل 2-، 11 گل زده
8- الشمال 11 امتیاز - تفاضل گل 2-، 10 گل زده
9- ام صلال 11 امتیاز- تفاضل گل 5-
10- الخور 8 امتیاز

کد مطلب 596865

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