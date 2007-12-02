"4 ماه، 3 هفته و 2 روز" بهترین فیلم اروپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم که مصائب دو زن در آخرین روزهای رژیم سوسیالیست نیکلای چائوشسکو را به تصویر می‌کشد، برای دریافت جایزه بهترین فیلم اروپا با رقبایی سرسخت چون "مرز بهشت" فاتح آکین، "آخرین پادشاه اسکاتلند" کوین مکدانلد، "زندگی به رنگ صورتی" الیور دان، "پرسپولیس" مرجانه ساتراپی و ونسان پارانو و "ملکه" استفن فریرز رو به رو بود.





آناماریا مارینکا در صحنه‌ای از "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"

در بخش بهترین بازیگر زن همانطور که پیش‌بینی می شد هلن میرن برای فیلم "ملکه" جایزه را از آن خود کرد. ماریون کوتیارد برای "زندگی به رنگ صورتی"، ماریان فیث‌فول برای "آیرینا پالم"، کاریس فان هوتن برای "کتاب سیاه"، آناماریا مارینکا برای "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" و سنیا راپوپورت برای "ناشناس" دیگر نامزدهای این بخش بودند.

غافلگیری بزرگ مراسم شب گذشته که در آلمان برگزار شد، اعطاء جایزه بهترین بازیگر مرد به ساسون گابی بازیگر فیلم "بازدید گروه" بود که محصول مشترک رژیم صهیونیستی و فرانسه است. در این بخش الیو جرمانو برای "برادر من فقط یک بچه است"، جیمز مک‌آوی برای "آخرین پادشاه اسکاتلند"، میکی مانویلوویچ برای "آیرینا پالم"، میشل پیکولی برای "زیبایی خاموش" و بن ویشاو برای "عطر: داستان یک جنایت" رقبای گابی بودند.

فاتح آکین برای "مرز بهشت" بهترین فیلمنامه‌نویس اروپا شد و الکساندر دسپلات جایزه بهترین آهنگساز اروپا را برای "ملکه" دریافت کرد. فیلم "عطر: داستان یک جنایت" که نتوانست به فهرست بهترین فیلم و بهترین کارگردان راه یابد، دو جایزه آکادمی فیلم اروپا را دریافت کرد. فرانک گریبه به عنوان بهترین فیلمبردار انتخاب شد و اولی هانیش نیز برای طراحی صحنه این فیلم جایزه برتر آکادمی فیلم اروپا را به خانه برد.

میشائیل بالهاوس فیلمبردار باسابقه آلمانی در مراسم دیشب جایزه دستاورد سینمای جهان آکادمی فیلم اروپا را دریافت کرد. مارتین اسکورسیزی که بالهاوس در هفت فیلم از جمله "رنگ پول"، "آخرین وسوسه مسیح"، "رفقای خوب" و "مردگان" با او همکاری کرده، در پیامی ویدیوئی از او تقدیر کرد.

یکی دیگر از نکات قابل توجه مراسم آکادمی فیلم اروپا اعطاء جایزه یک عمر دستاورد هنری به ژان لوک گدار، فیلمساز نامدار فرانسوی و خالق فیلم‌هایی مانند "از نفس افتاده" (1960)، "یک زن یک زن است" (1961)، "گذران زندگی" (1962) و "پی‌یرو خله" بود.

اجراء مراسم اعطاء جوایز سالانه آکادمی فیلم اروپا را یان یوزف لیفرز بازیگر آلمانی و امانوئل بئار ستاره فرانسوی به عهده داشتند. برند نومان وزیر فرهنگ آلمان در آغاز مراسم با تحسین جایگاه سینمای اروپا و اشاره به صندوق فیلم فدرال آلمان و تخصیص سالانه 80 میلیون دلار از سوی دولت، تاکید کرد فیلمسازان اروپایی می‌توانند از این صندوق برای تولید فیلم‌های بهتر استفاده کنند.

جوایز فیلم اروپا که هر سال در برلین برگزار می‌شد، سال آینده در کپنهاگ و سال 2010 در استونی برگزار می‌شود. این مراسم با همکاری آکادمی فیلم اروپا و دو شبکه تلویزیونی ZDF و ARTE برپا می‌شود.

فهرست برندگان جوایز فیلم اروپا سال 2007 به این شرح است:



بهترین فیلم اروپا: "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"، کریستیان مونگیو، رومانی

بهترین کارگردان اروپا: کریستیان مونگیو، "4 ماه، 3 هفته و 2 روز"

بهترین بازیگر زن اروپا: هلن میرن، "ملکه"

بهترین بازیگر مرد اروپا: ساسون گابی، "بازدید گروه"

بهترین فیلمنامه‌نویس اروپا: فاتح آکین، "مرز بهشت"

بهترین فیلمبردار اروپا: فرانک گریبه، "عطر: داستان یک جنایت"

جایزه برتر آکادمی فیلم اروپا: اولی هانیش برای طراحی صحنه فیلم "عطر: داستان یک جنایت"



بهترین آهنگساز اروپا: الکساندر دسپلات، "ملکه"

کشف / دیسکاوری: "بازدید گروه"، اران کولیرین

بهترین مستند اروپا: Paper Cannot Wrap Up Embers، ریتی پان (فرانسه)

بهترین فیلم کوتاه اروپا: Alumbramiento، ادواردو چاپرو- جکسن (اسپانیا)

بهترین فیلم اروپایی منتخب مردم: "ناشناس"، جوزپه تورناتوره (ایتالیا)

فیلم منتخب منتقدان: "ترس‌های خصوصی در اماکن عمومی"، آلن رنه (فرانسه، ایتالیا)