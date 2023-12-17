تمامیت ارضی و امنیت کشور با بهای خون در حال حفظ شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در پیامی حادثه تروریستی راسک را تسلیت گفت و در صفحه شخصی خود در توئیتر سابق (ایکس) نوشت: شهادت مظلومانه یازده تن از اعضای نیروی انتظامی شهر راسک دوباره به همه ما یادآوری کرد که برای حفظ وجب به وجب خاک ایران چه خون‌های پاکی به زمین ریخته می‌شود و نگهداری تمامیت ارضی، وحدت و امنیت کشور چگونه و با چه بهایی در حال حفظ شدن است.

وی بیان داشت این حادثه غم انگیز را به خانواده‌های شهدای اخیر، مردم انقلابی سیستان و بلوچستان و جامعه بزرگ انتظامی کشور تسلیت عرض می‌کنم.