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۲۶ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۹

رییس مرکز مدیریت راه های مازندران:

ترافیک در هراز نیمه سنگین است؛ کندوان یکطرفه می شود

ترافیک در هراز نیمه سنگین است؛ کندوان یکطرفه می شود

ساری- رییس مرکز مدیریت راه های مازندران وضعیت ترافیک در محور هراز مسیر شمال بهه جنوب در محدوده چلاو را نیمه سنگین اعلام کرد.

سید محسن هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر وضعیت تردد در محور هراز محدوده سه راهی چلاو مسیر شمال به جنوب را نیمه سنگین اعلام کرد و افزود: تردد در دیگر محورهای نظیر کندوان و سوادکوه عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: همچنین از نظر جوی هیچ مداخله جوی در استان مشاهده نمی‌شود.

همچنین طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی از چهارشنبه ۲۲ آذر آغاز شد و تا فردا دوشنبه ۲۷ آذر ماه در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود و بر این اساس، محدودیت‌های اعلام شده به این شرح است:

وسیله نقلیه سبک

رفت و آمد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ تا ۲۴ امروز یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷، از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه درمحل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ همان روز از مرزن آباد به کرج و تهران بصورت یکطرفه خواهد بود.

جاده هراز:

در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأمورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی امروز یکشنبه ۲۶ به صورت (رفت و برگشت) از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان. بالعکس انجام خواهد شد

وسیله نقلیه سنگین

جاده کندوان: آمد وشد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از جاده کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

جاده هراز:

رفت و آمد همه تریلرها از محور هراز امروز چهارشنبه کماکان ممنوع است.

آمد وشد کلیه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۴ امروز یکشنبه ۲۶ آذر از جاده هراز ممنوع است.

موتور سیکلت

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه از جاده‌های کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است. تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محورها خواهد بود و چنانچه وضعیت ترافیک عادی باشد، با هماهنگی اجرای محدودیت‌ها لغو می‌شود.

مسافران و رانندگان می‌توانند برای آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کنند و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

کد مطلب 5968706

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