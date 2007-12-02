نانسی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، برای تیم میزبان لومان در این دیدار یبدا(59) و جروینهو(79) گلزنی کردند . نانسی در دقیقه 9 توسط گاوانون از روی نقطه پنالتی به گل رسیده بود. نانسی با این شکست بیش از همه تیم فوتبال لیون را خوشحال کرد. لیون چنانچه در بازی امروز برابر استراسبورگ به برتری برسد، فاصله امتیازات خود را با نانسی بیشتر می کند.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* لیل یک - مارسی یک

* لوران یک - سنت اتین یک

* متز صفر - اوسر یک

* موناکو یک - نیس یک

* پاریسن ژرمن صفر - کان یک

* سوشو صفر - لانس 2

برنامه رقابت های امشب به شرح زیر است:

* بوردو - تولوز

* والنسین - رن

* لیون - استراسبورگ

جدول رده بندی:

1- لیون 34 امتیاز

2- نانسی 31 امتیاز

3- لومان 26 امتیاز

4-بوردو 25 امتیاز

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18- پاریسن ژرمن 16 امتیاز

19- سوشو 13 امتیاز

20- متز 7 امتیاز