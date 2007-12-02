برنامه چند میلیارد دلاری پنتاگون برای ساخت ماهواره های جاسوسی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای مطلع از این برنامه گفتند سامانه جدید موسوم به BASIC که از سال 2011 راه اندازی خواهد شد؛ هزینه ای بالغ بر دو تا چهار میلیارد دلار خواهد داشت. این مقامها که خواستند نامشان فاش نشود، همچنین گفتند جزئیات این برنامه محرمانه است.

از این سامانه ماهواره ای برای جمع آوری اطلاعات تصویری درباره کشورهای متخاصم از قبیل ساخت تاسیسات هسته ای یا اردوگاه های آموزش نظامی وگروه های تروریستی استفاده خواهد شد.

آغاز چنین پروژه ای در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مقامها، نمایندگان کنگره و کارشناسان دفاعی آمریکایی درباره هزینه های هنگفت چنین طرحهای ماهواره ای به ویژه پس از لغو برنامه قبلی مشابهی هشدار داده اند. این برنامه موسوم به "طراحی تصویری آینده" یا FIA که شش سال وقت و میلیاردها دلار هزینه صرف آن شد؛ در سپتامبر 2005 به دلیل ارزیابی کمتر از واقع هزینه ها و نیز مشکلات مربوط به امکانپذیری آن از لحاظ فناوری متوقف شد.

اکنون پنتاگون برنامه جدید را به مناقصه گذاشته و قرار است بهار آینده پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرد. علاوه براین پنتاگون تحقیقی را درباره تعیین امکانپذیری قابلیتهای این سامانه در حال اجرا دارد که تا پایان سال آینده تکمیل خواهد شد.

کمیته های اطلاعات مجالس سنا و نمایندگان آمریکا از برنامه های جدید جاسوسی پنتاگون انتقاد کرده اند، چرا که نیمی از این برنامه ها، با هزینه ای بالغ بر 50 درصد بیشتر از هزینه پیش بینی شده تمام می شوند. وزارت دفاع آمریکا سالانه 20 میلیارد دلار صرف برنامه های فضایی خود می کند.