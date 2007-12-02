نحوه تأثیر سوابق تحصیلی برای داوطلبان تغییر رشته ای کنکور 87 اعلام شد

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی جداول ضرایب مربوط به سوابق داوطلبان کنکور سراسری 1387 این هفته در نشریه پیک سنجش منتشر می شود.

وی درمورد تأثیر سوابق تحصیلی داوطلبانی که در دوره پیش دانشگاهی تغییر رشته داده اند و یا نوع دیپلم آنها با گروه آزمایشی که در کنکور شرکت می کنند، متفاوت است گفت: درمورد این دسته از داوطلبان به اندازه سوابق تحصیلی موجود دیپلم که با گروه آزمایشی تناسب دارد، عمل می شود.

رئیس سازمان سنجش گفت: بدین ترتیب بیشترین سوابق در مورد این دسته از داوطلبان مربوط به دروس عمومی و برخی دروس اختصاصی متناسب با گروه آزمایشی می شود.

وی اضافه کرد: میزان تأثیر سوابق نیز در مورد این دسته از داوطلبان تا 15 درصد است.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش نیز چندی پیش در مورد داوطلبانی که در گروههای آزمایشی هنر و زبان شرکت می کنند و نوع دیپلم آنها با این گروه آزمایشی متفاوت است به مهر گفت: به دلیل اینکه دروس سال سوم دبیرستان این داوطلبان با کنکورشان تناسب ندارد و نوع دیپلم آنها با آزمونشان متفاوت است، تنها سوابق تحصیلی متناسب مد نظر قرار می گیرد.

وی گفت: در مورد این دسته از داوطلبان نسبت به سوابق تحصیلی موجود عمل می شود یعنی سوابق دروس عمومی آنها که با گروه آزمایشی شان متناسب است در قبولی کنکور موثر است و سوابق تحصیلی در این گروهها بر اساس دروس عمومی اعمال می شود.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد : نحوه محاسبه سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که نوع دیپلم آنها با گروه آزمایشی که برای کنکور در آنها شرکت می کنند مشخص شده است و به دلیل اینکه نوع دیپلم با گروه آزمایشی متناسب است، در مورد نحوه تأثیرگذاری سوابق این داوطلبان در کنکور مشکلی را به وجود نمی آید..

وی اظهار داشت: بدین ترتیب به دروس سال سوم دبیرستان متناسب با زیرگروههای هر رشته تحصیلی ضریب داده می شود و نمرات دروس نیز تراز می شود.