فشارها و تهدیدهای آمریکا برای قطع رابطه بانک استاندارد با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آبزرور با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : بانک استاندارد پس از جنگ جهانی دوم، معاملات خود با ایران را آغاز کرده، اما هم اکنون به علت تلاش آمریکا برای وارد کردن فشار اقتصادی بر ایران که هدف نهایی آن،انزوای اقتصادی تهران به زعم واشنگتن است بر این بانک فشار زیادی وارد می شود تا تمام روابط خود با ایران را قطع کند.

در همین رابطه "مایکل ریس" از مقامهای بلند پایه بانک استاندارد، به آبزرور اعلام کرد که این بانک به علت ترس از اقدامات تلافی جویانه آمریکا در حال قطع روابط خود با ایران است.

بر اساس گفته های ریس، فشار آمریکا بر استاندارد چارترد از چند ماه قبل آغاز شده و این بانک نیز در ماههای گذشته روابط خود با ایران را کاهش داده است.

بر همین اساس، علاوه بر بانک استاندارد، فشارهای آمریکا سبب شده تا بانک HSBC بزرگترین بانک انگلیس و چهارمین بانک بزرگ جهان نیز روابط خود با ایران را قطع کند.

به نوشته آبزرور، وزارت خزانه داری آمریکا، بانکهای اروپایی و ژاپنی را متقاعد کرده تا از هرگونه معامله با شرکتها و یا افراد مرتبط با ایران خودداری کنند و بانکهای آلمانی نیز به تازگی، روابط خود با ایران را قطع کرده اند.

در همین رابطه هفته نامه اشپیگل در گزارشی با اشاره به عواقب اقتصادی بد ناشی از تحریمهای بیشتر علیه ایران برای آلمان نوشت : تحریمهای اقتصادی علیه ایران برای آلمان گران تمام می شود.



آمریکا در پی گزارش فنی محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و همکاری مثبت و سازنده کشورمان با آژانس صحه گذارده بود-گزارشی که هرگونه توجیه و بهانه را از آمریکا برای تصویب قطعنامه ظالمانه دیگری در شورای امنیت برای تشدید تحریم ایران از آن کشور گرفت- فشارهای خود را بر کشورهای متحد خود برای قطع مناسبات تجاری با ایران با هدف منصرف کردن کشورمان از حقوق هسته ای مشروع خود تشدید کرده است.