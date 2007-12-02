آیت الله محمد علی تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشهای مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت فعالیتهای تبلیغی خارج از کشور اظهار داشت: با توجه به انبوه نیازها و تقاضای کار در خارج از کشور امکانات ارگانها و سازمانهای فعال خارج از کشور در سطح مطلوبی نیست، از سوی دیگر هماهنگی ضعیف میان سازمانها، ارگانها و نهادهای مختلف موجب شده تا رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران این مسئله را مطرح کنند .

آیت الله تسخیری با تأکید بر اینکه زمینه ها کم کم در حال فراهم شدن است و امکانات ارگانها نیز افزایش یافته و هماهنگی نیز بیشتر شده است، یادآور شد: امید است در نتیجه ندای رهبری، هماهنگهای لازم میان ارگانها و سازمانهای مختلف بیشتر شود تا آنها نیز با امکانات بهتر بتوانند فعالیتهای تبلیغی را در خارج از کشور اجرا کنند.

وی در ادامه افزود: در این راستا پیشنهاد ایجاد شورای عالی تبلیغات خارج از کشور را ارائه کرده ام تا همه خلاءهای موجود را مشخص و امکانات موجود را نیز بشناسد و بهترین روش را برای استفاده از این امکانات به منظور تحقق اهداف بزرگ تبلیغات و پر کردن نیازها به بهترین وجه اتخاذ کند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به وظیفه این شورا گفت: شورای عالی تبلیغات خارج از کشور که همه ارگانها را در بر داشته باشد، به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه کردم تا بتواند همه فعالیتهای خارج از کشور را در برگیرد و طی سه مرحله شناسایی خلاءها، شناسایی موجودی و امکانات، استفاده بهینه از امکانات موجود برای تحقق اهداف بزرگ، تبلیغات گسترده ای در خارج از کشور انجام دهد.

وی در ادامه افزود: این پیشنهاد هم جای مطالعه و هم جای بررسیهای بیشتری دارد تا با یک حرکت قوی بتوانیم از امکانات خود به بهترین وجه برای تبلیغات گسترده در خارج از کشور استفاده کنیم.