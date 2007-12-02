۱۱ آذر ۱۳۸۶، ۹:۵۴

با پیگیری‌های سازمان بازرسی؛

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی در تهران اجرایی می‌شود

آئین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی که تا کنون به دلیل فقدان تعاملات بین بخش‌های گوناگون به اجرا در نمی آمد، با پیگیری و هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور با مسئولان ذیربط اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای این آیین نامه و شیوه نامه های اجرایی آن، موضوعاتی چون شناسنامه فنی ساختمان، مجریان ذی صلاح، نظارت مستمر بر ساخت و سازهای شهری و ... اجرایی شد و نقش موثری در کیفی شدن ساخت و سازها خواهد داشت.

سازمان بازرسی کل کشور به دنبال عدم اجرای آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (که نقش مهمی در اصلاح مکانیزم ساخت و ساز دارد) جلساتی را با مسئولان ذیربط از جمله رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی، هیئت مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران و مدیران کل ذیربط در معاونت شهرسازی تهران برگزار کرد.

در این جلسات آسیب ها و تبعات ناشی از عدم اجرای ضوابط فوق الذکر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

از آنجایی که عدم تعامل بین بخش های مختلف مربوط در این قضیه علت عمده اجرا نشدن شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شهر تهران ارزیابی گردید این مهم با پیگیری هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور طی جلسات متعدد پیگیری شد و سرانجام موافقت نامه اجرای مرحله آئین نامه مذکور تنظیم و به امضای وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور رسید.

سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در سال 1374 و آئین نامه اجرایی آن در سال 1375 به تصویب رسید اما پس از گذشت 9 سال از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی ماده 33 در تیر ماه 1383 به تصویب هیئت وزیران رسید، ابراز امیدواری کرد: انشاء الله با اجرای کامل این آئین نامه اجرایی و شیوه نامه های مربوط (پس از 3 سال از ابلاغ آن) موضوعاتی همچون شناسنامه فنی ساختمان، مجریان ذی صلاح، نظارت مستمر و موثر بر ساخت وسازهای شهری و ... اجرایی شده و بتواند نقش موثری در کیفیت ساخت و سازها در شهرهای کشور داشته باشد.

کد مطلب 596881

