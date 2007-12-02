به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای این آیین نامه و شیوه نامه های اجرایی آن، موضوعاتی چون شناسنامه فنی ساختمان، مجریان ذی صلاح، نظارت مستمر بر ساخت و سازهای شهری و ... اجرایی شد و نقش موثری در کیفی شدن ساخت و سازها خواهد داشت.

سازمان بازرسی کل کشور به دنبال عدم اجرای آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (که نقش مهمی در اصلاح مکانیزم ساخت و ساز دارد) جلساتی را با مسئولان ذیربط از جمله رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی، هیئت مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران و مدیران کل ذیربط در معاونت شهرسازی تهران برگزار کرد.

در این جلسات آسیب ها و تبعات ناشی از عدم اجرای ضوابط فوق الذکر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

از آنجایی که عدم تعامل بین بخش های مختلف مربوط در این قضیه علت عمده اجرا نشدن شیوه نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شهر تهران ارزیابی گردید این مهم با پیگیری هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور طی جلسات متعدد پیگیری شد و سرانجام موافقت نامه اجرای مرحله آئین نامه مذکور تنظیم و به امضای وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور رسید.

سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان در سال 1374 و آئین نامه اجرایی آن در سال 1375 به تصویب رسید اما پس از گذشت 9 سال از تاریخ تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی ماده 33 در تیر ماه 1383 به تصویب هیئت وزیران رسید، ابراز امیدواری کرد: انشاء الله با اجرای کامل این آئین نامه اجرایی و شیوه نامه های مربوط (پس از 3 سال از ابلاغ آن) موضوعاتی همچون شناسنامه فنی ساختمان، مجریان ذی صلاح، نظارت مستمر و موثر بر ساخت وسازهای شهری و ... اجرایی شده و بتواند نقش موثری در کیفیت ساخت و سازها در شهرهای کشور داشته باشد.