دولت با سرانه درمان 9 هزار تومانی برای سال 87 موافقت نکرده است

دکتر محمدمهدی قیامت، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، به خبرنگار مهر گفت: البته این پیشنهاد کارشناسی سال قبل است و برای امسال قطعا بیشتر از این میزان پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که دولت نخواهد با پیشنهادات کارشناسی برای تعیین سرانه حداقل 9 هزارتومانی موافقت کند، بحث پرداخت یارانه ها از جیب مردم بیشتر خواهد شد.

قیامت با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه و کم شدن سهم مردم از سرانه سلامت، افزود: متاسفانه هر سال عکس این موضوع اتفاق می افتد و در حال حاضر چیزی در حدود 65 درصد این سهم را مردم پرداخت می کنند، در صورتی که می بایست حداکثر سهم پرداختی مردم تا پایان برنامه 30 درصد باشد.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، همچنین تاکید کرد: البته با تورم موجود، انتظار می رود سهم پرداختی مردم از سرانه سلامت، با توجه به اینکه افزایش معقول و منطقی در نرخ سرانه درمان شاهد نباشیم، بیشتر شود.

وی در خصوص عدم توجه به سرانه واقعی درمان از سوی مسئولین تصمیم گیر، گفت: معمولا همه به این مسئله که سرانه درمان باید واقعی دیده شود، معتقدند و این موضوع را در نشست های انفرادی بازگو می کنند اما در هنگامی که قرار است دور هم برای این موضوع تصمیم گیری شود، چنین اتفاقی نمی افتد.